Mladi Slovenci so se v Mariboru zbrali na pripravah za Euro

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let se je v četrtek pred začetkom priprav na evropsko prvenstvo (na Kanalu A) zbrala v Mariboru. Reprezentanca še ni v popolni zasedbi, saj selektor Andrej Razdrh še čaka na nekatere igralce. Precej prahu pa je v zadnjih dneh dvignila odpoved napadalca Erika Kojzeka, ki se je odločil za Avstrijo.

Adrian Zeljković na zboru slovenske reprezentance do 21 let

Andrej Razdrh se glede dogajanja v zadnjih dneh ni mogel izogniti vprašanju, kje se je zalomilo pri komunikaciji z mladim talentom, ki se je na koncu odločil obleči avstrijski dres. "O njem ne razmišljam več. Bil je član reprezentance do 19 let, a se je nato poškodoval. Po poškodbi je zablestel na nekaterih tekmah. Bil je na dveh spiskih za reprezentanco, in sicer za U20, ki je začela priprave v Kranjski Gori ter U21. Povabil sem ga kot nekoga, ki bi lahko bil del te reprezentance, a na zbor ni prišel," je za STA dejal Razdrh.

Kojzek svoje namere Razdrhu ni sporočil osebno. "Informacijo, da ga na zbor ne bo, je sporočil preko svojega agenta. Lahko rečem, da je zgodba na tej točki zame zaključena." Tudi sicer Kojzek za slovenske medije v zadnjih dneh ni bil na voljo, kot so nedavno zapisali pri Večeru. V oddaji Pod prečko je direktor reprezentanc pri Nogometni zvezi Slovenije Milenko Aćimović potrdil, da je Kojzek komuniciral le preko agenta, in da ne pozna razloga, kaj ga je odvrnilo od igranja za Slovenijo.

Razdrhu je nekaj dodatnih sivih las povzročil tudi nenapovedan odhod branilca Marcela Ratnika, ki je okrepil klub Al Ain iz Združenih arabskih emiratov. "Ratnik je v četrtek zapustil pripravljalno bazo. Nekaj upanja za njegov nastop na evropskem prvenstvu še ostaja, a je ta možnost zelo majhna."

Slovenski selektor je ob tem še dodal, da je začetek svetovnega klubskega prvenstva, ki se bo 14. junija začelo v ZDA, povzročil njegovi reprezentanci precej škode, a da Ratniku prestop tudi privošči, saj je ta nagrada za ves njegov trud. Omenjene spremembe v kadru so od Razdrha zahtevale precejšnje prilagoditve načrtov. "Strategija, ki se je pripravljala več mesecev, je čez noč padla v vodo. Odsotne igralce bo zelo težko nadomestiti, saj ekipa ni več takšna, kot je bila v kvalifikacijah." Navkljub številnim odsotnostim pa tekmovalni cilji po Razdrhovih besedah ostajajo enaki, saj si skupaj s svojimi varovanci želi napredovati iz skupine, v kateri so poleg Slovenije še Nemčija, Anglija in Češka.

JUNIJA NA KANALU A: EVROPSKO PRVENSTVO U21 Od 11. do 28. junija se bo na Slovaškem odvijalo evropsko nogometno prvenstvo do 21 let. Potencialne bodoče zvezde evropskega nogometa, med njimi tudi reprezentanco Slovenije, boste lahko podrobneje spoznali v prenosih tekem na Kanalu A: 12. 6. ob 20.45 Nemčija – Slovenija 15. 6. ob 17.45 Anglija – Slovenija 18. 6. ob 20.45 Slovenija – Češka

Podobno zatrjujejo tudi reprezentanti, ki so se te dni zbrali v pripravljalni bazi v Hotelu Arena pod Pohorjem. "Če bomo izpadli po skupinskem delu, bomo malce razočarani. Dokazali smo, da znamo igrati nogomet, zato menim, da si lahko zastavimo za cilj preboj iz skupine," pred začetkom priprav razmišlja Svit Sešlar. Celjski vezist je ob tem še dodal, da je vzdušje v moštvu navkljub odpovedim zelo dobro, saj se nekateri igralci med sabo poznajo že od prej, medtem ko se morajo drugi še bolje spoznati, da bodo na Slovaškem delovali kot ekipa.

Svit Sešlar FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Med igralci, ki so se že zbrali ob vznožju Pohorja, je tudi Adrian Zeljković. "Ne odstopamo od našega načrta za prihajajoče tekme. Od prvega dne smo osredotočeni na Nemce, s katerimi igramo prvo tekmo. Skupina je težka, a to je za nas največje darilo. Mislim, da se bomo kar najbolje pripravili in potem videli, kaj se bo zgodilo."

Adrian Zeljković FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand