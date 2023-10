Mladi Slovenci v Fazaneriji boljši od avstrijskih vrstnikov

Varovanci Milenka Aćimovića so drugi cikel kvalifikacijskih tekem v skupini H končali s še eno pomembno zmago, potem ko so pred štirimi dnevi na Cipru slavili s 3:0. Na lestvici imajo devet točk in so na prvem mestu izenačeni s Francozi, ki imajo tekmo manj.

Slovenci so nevarno zapretili na začetku pete minute, ko je po izgubljeni žogi Avstrijcev s svoje polovice poskusil Tjaš Begić, a za nekaj metrov zgrešil cilj. Avstrijci so zatresli mrežo v 13. minuti, a je Moritz Oswald storil prekršek, ko je ob strelu z glavo odrinil Marka Strajnarja. Slovenija je še poskušala, tudi Avstrijci pa niso bili nenevarni. Slednji so bili v prvem polčasu najbližje zadetku, ko je po kotu in strelu z glavo Strajnar blokiral njihov udarec kakšen meter od vrat.