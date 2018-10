Mladi Slovenci z golom Ožbolta kot prvi odščipnili točki vsemogočni Franciji

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je za konec kvalifikacij na gostovanju v Franciji presenetila in osvojila točko. Priigral ji jo je Alen Ožbolt. Francija je na desetih tekmah vknjižila devet zmag in en remi ter si zagotovila nastop na EP. Izbranci Primoža Gliheso osvojili drugo mesto, ostali pa brez playoffa za prvenstvo stare celine, saj niso bili med najboljšimi štirimi drugouvrščenimi reprezentancami. Možnosti za to so zapravili pred šestimi dnevi z remijem proti Bolgariji.

Slovenci so bili v prvem polčasu pod stalnim pritiskom Francozov, ki so v sprožili sedem strelov, Slovenci le enega. Do njega je v deveti minuti prišel Dejan Vokić, ki pa ni bil nevaren. Na drugi strani se je Grega Sorčanizkazal z dvema obrambama. Drugi polčas se za Slovence ni najbolje začel. Francozi so nadaljevali z napadalno igro, v 54. minuti pa jo unovčili. Houssem Aouarje izkoristil podajo Mousse Dembelejain domače popeljal na pot do desete zmage na deseti tekmi kvalifikacij.

Toda načrte je domačim prekrižal rezervist Ožbolt, ki je drugi slovenski strel na tekmi spravil v gol, v 70. minuti je po podaji Jona Gorenca-Stankovića zadel za 1:1. Izenačujoči gol je mlade galske peteline za nekaj minut ustavil, nato pa so sledili poskusi Dayota Upamecana, ki je streljal dvakrat, Lucasa Tousarta in Jeana-Philippa Matete, ki niso našli cilja. Udarec Davida Tijanića v sodniškem dodatku se je znašel v francoskem bloku.

Kvalifikacije za EP do 21 let, skupina 9, 10. krog:

Francija U21 ‒ Slovenija U21 1:1 (0:0)

Aouar 54.; Ožbolt 70.

Postavi:

Francija: Bernardoni; Diallo, Tousart, Aouar, Dembele (od 58. Mateta), Coco (od 58. Saint-Maximin), Niakhate, Upamecano, Rosier, Reine-Adelaide (od 73. Lopez), Del Castillo.

Slovenija: Sorčan; Pišek, Stanković, Brecl, Šušnjara (od 55. Ožbolt), Repas (od 67. Tučić), Gliha, Lipušček, Brekalo, Vokić, Primc (od 81. Tijanić).

Lestvica: 1. Francija 28 točk, 2. Slovenija 16, 3. Črna gora 11, 4. Bolgarija 10, 5. Kazahstan 10, 6. Luksemburg 7.