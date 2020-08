Mladi Slovenci z Italijo, Žan Medved prvič med izbranci

"Zadnjo tekmo smo igrali pred desetimi meseci, kar je velika težava že za velike reprezentance, kaj šele za našo. V tem obdobju se je marsikaj spremenilo, saj nekateri igralci igrajo, drugi pač ne. Na roko nam ne gre niti prestavitev evropskega prvenstva, ki se po novem formatu začenja marca prihodnje leto in ne junija, kot je bilo prvotno predvideno. To pomeni, da smo izgubili štiri prijateljske tekme in da jih bomo imeli do začetka prvenstva največ šest," za uradno spletno stran NZS opozori na nevšečnosti zaradi zdravstvene pandemije selektorPrimož Gliha, ki poudarja pomen dobrega sodelovanja s selektorjem članske reprezentance Slovenije. "Imeti moramo trezne glave, saj nas čaka evropsko prvenstvo, tako da bo nadaljevanje uspešnega sodelovanja z Matjažem Kekomše bolj pomembno. Bistveno je, da bodo v članski reprezentanci le tisti igralci, na katere bo selektor resno računal in ne tisti, ki bodo greli klop," za spletno stran krovne Zveze razloži vodja strokovnega štaba mlade reprezentance. Gliha pred prihajajočimi izzivi ostaja optimist, a kljub temu pričakuje zelo zahtevno tekmo z Italijo, ki sodi v vrh evropskega nogometa. "Sem večni optimist, ampak bojim se, da nas tokrat ne čaka nič dobrega. Tekma ne bo enostavna, saj bomo po desetih mesecih mrtvila igrali proti tako kakovostni reprezentanci. Stisniti moramo zobe, poskušati odigrati, kar znamo, ampak realno, na tej tekmi nimamo nekih velikih možnosti," prepušča vlogo favorita nasprotniku selektor, ki je po dobrih igrah in golih v dresu slovaškega Slovana med izbrance prvič vpoklical napadalca Žana Medveda.

Seznam vabljenih igralcev:

Adam Gnezda Čerin (Nuernberg / GER), Žan Celar (Cremonese / ITA), Jan Gorenc (Mura), Tomi Horvat (Mura), Egzon Kryeziu (Lechia Gdansk / POL), Aljaž Ploj (Aluminij), David Brekalo (Bravo), Igor Vekić (Bravo), Dušan Stojinović (Celje), Žan Zaletel (Celje), Sven Šoštarič Karič (Domžale), Janez Pišek (Domžale), Matija Rom (Inter Zaprešič / CRO), Jan Mlakar (Maribor), Arian Rener (Tabor Sežana), Žan Rogelj (Triglav), Luka Štor (Dynamo Dresden / GER), Žan Medved (Slovan Bratislava / SVK), David Zec (Benfica / POR), Žiga Frelih (Olimpija).