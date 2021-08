Mladi Slovenec podpisal za Juventus, bo oblekel tudi dres slovenske reprezentance?

18-letni nogometni dragulj Tarik Muharemović, ki igra na položaju osrednjega branilca, ima sicer tako slovensko kot državljanstvo Bosne in Hercegovine. Po podatkih portala Transfermarkt gre za 187 centimetrov visokega nogometaša, njegova tržna vrednost pa je pri rosnih 18 letih ocenjena že na 400.000 evrov. V pretekli sezoni je v avstrijski Bundesligi nastopil na šestih tekmah.

Nogometna zveza Slovenije po naših informacijah z mladim talentom, ki je bil rojen v Ljubljani in govori slovensko, še ni stopila v stik, tako da se je najstnik odločil, da nastopi za mlado bosansko reprezentanco (U-21). A to še ne pomeni, da za člansko reprezentanco Slovenije ne more nastopiti. Spomnimo se primera Aymerica Laporta, ki je zastopal vse mlade selekcije francoske reprezentance, nato pa v članski oblekel dres Španije. Po naših informacijah Tarik Muharemović še ni zaprl vrat Sloveniji, tako da se ob morebitnem vabilu Nogometne zveze Slovenije lahko zgodi, da bomo člana Juventusa videli igrati tudi v slovenski članski reprezentanci. In to na položaju, na katerem je slovenska nogometna reprezentanca v zadnjem času zelo ranljiva. Če so ga funkcionarji NZS-ja v preteklosti spregledali, si lahko obetamo, da bo tokrat drugače, saj je na mestu direktorja reprezentanc Miran Pavlin, ki ima precej izkušenj z mladimi nogometaši.