Mladi Slovenec odhaja v Savdsko Arabijo

Jan Petek se je Kidričanom pridružil še kot član selekcije starejših dečkov, prvi nastop v članski ekipi pa je vknjižil oktobra 2023, ko je navdušil ob zmagi proti Mariboru. Za člansko ekipo je v vseh tekmovanjih odigral 22 tekem, v minuli sezoni je klubu pomagal do vrnitve med prvoligaše. "Ob koncu moje poti v Nogometnem klubu Aluminij se zahvaljujem klubu, vsem trenerjem, s katerimi sem sodeloval, navijačem in soigralcem, ki so ves čas verjeli vame – od mojega vstopa v nogometno šolo pa vse do članske ekipe. V 'šumi' sem zrasel kot vratar in oseba. Nogometni klub Aluminij bom vedno nosil v lepem spominu in se vračal v Kidričevo, ko bo za to priložnost. Celotnemu klubu želim vso srečo, predvsem pa, da izpolnijo vse zastavljene cilje," je za uradno spletno stran NZS Petek dejal ob slovesu od Kidričevega.

Rdeči so se pred dnevi poslovili tudi od vratarja Lana Jovanovića, ki bo kot posojeni član Kopra igral za Dekane, nabor vratarjev Aluminija pa sta povečala Jan Lampret in Anej Mrežar.