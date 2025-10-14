Mladi slovenski nogometaši še poglobili krizo

Bosna in Hercegovina skorajda ni prišla prek polovice igrišča, vratar Lovro Štubljar je bil brez dela, na drugi strani pa so domači še naprej pretili, vendar je ostalo 0:0.

V uvodnem delu tekme je bila Slovenija na Bonifiki izrazito boljši tekmec. Domači so napadali, aktiven je bil predvsem Luka Topalović , ki je sprožil nekaj nevarnih strelov, a je bil vratar Tarik Karić vselej zbran, kot tudi ob nekaj poskusih Lea Rimca .

Slovenska reprezentanca do 21 let je v tretjem nastopu iskala prvo zmago, a je ni dosegla. Slovenci so bili pred začetkom dvoboja na zadnjem mestu v skupini z eno točko, ki so jo osvojili pred tremi dnevi z Izraelom. Po današnji tekmi so tudi ostali pri tem izkupičku in na zadnjem mestu.

BiH je šele v 38. minuti izvedla prvo nevarnejšo akcijo, do konca prvega dela pa je igra spet potekala pretežno pred kazenskim prostorom gostov, toda za Slovence brez želenega končnega učinka.

V drugem polčasu pa je BiH, ki je v današnji obračun vstopila še neporažena po dveh neodločenih izidih v prvih dveh tekmah z Izraelom in Nizozemsko, precej dvignila ritem.

Slovenija ni imela več premoči, obenem pa je imela več dela v obrambi. Nekaj uvodnih naletov so Slovenci ustavili, v 64. minuti pa so bili premalo odločni ob poskusu Emina Kujovića s kakšnih 14 metrov, tako da je žoga končala v mreži.

Rimac je bil v 74. minuti prekratek, da bi žogo po podaji pred gol preusmeril v mrežo, to pa je bila tudi zadnja nevarnejša akcija Slovenije.

Po prejetem golu je domača zasedba precej padla, novo napako v obrambi pa so gostje izkoristili v 82. minuti, ko se je Nedim Keranović sprehodil v kazenskem prostoru in s strelom ob vratnici premagal še Štubljarja.

Na lestvici skupine G je zdaj prva Bosna in Hercegovina s petimi točkami, prehitela je Norveško, ki ima tri, toliko kot Izrael, pred Slovenijo je še Nizozemska z dvema.