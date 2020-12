Žreb skupin za EP do 21 let: Slovenija skupaj z aktualnimi prvaki in Italijani

EP, za katerega še ni znano, ali bo poteklo z gledalci na stadionih ali ne, bodo sicer ob Mariboru in Ljubljani gostili še Koper, Celje, Budimpešta, Györ, Szekesfehervar in Sombotel.

Prvenstvo reprezentanc do 21 let, na njem bo prvič 16 ekip, bo zaradi natrpanega programa in posledic pandemije novega koronavirusa nekoliko drugačno kot običajno. Skupinski del bo med 24. in 31. marcem 2021, izločilni boji pa med 31. majem in 6. junijem 2021. Šestnajst reprezentanc bo v skupinskem delu razdeljenih v štiri skupine, iz vsake pa se bosta nato po dve najboljši prebili v četrtfinale. Slovenija pa bo gostila tudi prvo in zadnjo tekmo prvenstva, uvodna bo 24. marca v Mariboru, finalna pa 6. junija v Ljubljani.

Čeferin upa, da bo EP potekal tudi z navijači

"Težko leto je za vse, ne le za nogomet. Žalostno je brez gledalcev, a nogomet prinaša pozitivno energijo in upamo, da bomo tudi na tem EP imeli gledalce. To je velik turnir, igralci te starostne skupine so že resni nogometaši, tako da bo užitek. Nogomet spremljajo milijarde ljudi in šport, ne le nogomet, je pozitiven. Pa tudi nekateri najboljši nogometaši, kot so Luis Figo, Xavi Hernandez, Francesco Totti in drugi, so se borili na tovrstnih prvenstvih," je ob žrebu dejal predsednik Evropske nogometne zvezeAleksander Čeferin.

Radenko Mijatović, prvi mož Nogometne zveze Slovenije, pa je povedal: "EP do 21 let je največje nogometno tekmovanje, ki ga je dobila Slovenija, in bo zaradi infrastrukture bržčas tudi v prihodnje največje. Želimo si, da bi to še dodatno populariziralo nogomet in še bolj vključilo mlade v ta šport."Jan Oblak, slovenski reprezentančni vratar, pa je dodal: "Kot slovenski reprezentant sem zelo ponosen, da je tako veliko tekmovanje v Sloveniji. Mislim, da si tega, da bo takšen turnir pri nas, še pred nekaj leti ni nihče predstavljal."