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Nogomet

Mladi slovenski nogometaši v Ajdovščini remizirali z Albanijo

Ajdovščina, 05. 06. 2026 22.33 pred 24 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA Ž.Ž.
Mladi slovenski nogometaši so se v Ajdovščini merili z Albanijo.

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je v Ajdovščini igrala prijateljsko tekmo z Albanijo. Izbranci Andreja Razdrha so iztržili neodločen izid 1:1.

Andrej Razdrh je imel na voljo v Ajdovščini kar zdesetkano zasedbo. Kapetan Srđan Kuzmić je v članski reprezentanci, poškodbe pa so udeležbo na tokratni akciji preprečile Relji Obriću, Ninu Miliću, Maticu Ivanšku, Jaki Čubru Potočniku, Svenu Šunti in Kenanu Kurtoviću. Naknadno je selektor poklical Reneja Hrvatina, Kevina Benkiča in Aljaža Zalaznika.

Mladi slovenski nogometaši so se v Ajdovščini merili z Albanijo.
Mladi slovenski nogometaši so se v Ajdovščini merili z Albanijo.
FOTO: MPA

V prvih 20 minutah so imeli Slovenci terensko pobudo, a z izjemo poskusa Dina Kojića niso bili posebej nevarni. V 25. minuti pa je Marko Ristić zakrivil enajstmetrovko, ki jo je v 27. minuti izkoristil Etnik Brruti. Slovenski vratar Lovro Štubljar je bil kmalu zatem znova na preizkušnji, a je dobro opravil svoje delo, do konca polčasa pa se izid ni več spremenil.

V vetrovni Ajdovščini je Razdrh takoj v drugem polčasu opravil štiri menjave, tudi vratarja Štubljarja je zamenjal Nejc Dermastija, tega pa pozneje še Žan Mauricio. V 56. minuti je Slovenija izenačila, potem ko je z nizkim diagonalnim strelom malce z desne strani z roba kazenskega prostora zadel Mitja Ilenič.

Mladi slovenski nogometaši so se v Ajdovščini merili z Albanijo.
Mladi slovenski nogometaši so se v Ajdovščini merili z Albanijo.
FOTO: MPA

Miha Matjašec je nase opozoril v 75. minuti, ko je z 18 metrov namučil albanskega vratarja, v 86. pa so imeli domači tudi nekaj sreče, ko so gosti zgrešili z manj kot desetih metrov.

Razdrh je tokrat v začetno postavo dal Štubljarja, Benkića, Ristića, Damirja Zukića, Ileniča, Florjana Jevšenaka, Luko Topalovića, Davida Pejičića, Kojića, Mateja Malenška in Lea Rimca.

Začetna postava Slovenije
Začetna postava Slovenije
FOTO: MPA

V nadaljevanju so priložnost dobili še Nejc Dermastija, Matjašec, Lovro Golič, Kristjan Bendra, Andraž Ruedl, Aldin Jakupović, Mauricio, Hrvatin in Zalaznik.

Slovenska vrsta bo sicer jeseni nadaljevala kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2027. V skupini G ima pet točk po šestih tekmah. Vodi Norveška z 12 točkami (5 tekem), sledita BiH in Izrael s po sedmimi (oba po 6 tekem), Nizozemska pa ima pet točk po petih tekmah.

Mladi slovenski nogometaši so se v Ajdovščini merili z Albanijo.
Mladi slovenski nogometaši so se v Ajdovščini merili z Albanijo.
FOTO: MPA

Slovenijo do konca čakata še domači tekmi z Izraelom in Nizozemsko 29. septembra in 2. oktobra.

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