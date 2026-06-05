Mladi slovenski nogometaši v Ajdovščini remizirali z Albanijo

Andrej Razdrh je imel na voljo v Ajdovščini kar zdesetkano zasedbo. Kapetan Srđan Kuzmić je v članski reprezentanci, poškodbe pa so udeležbo na tokratni akciji preprečile Relji Obriću , Ninu Miliću , Maticu Ivanšku , Jaki Čubru Potočniku , Svenu Šunti in Kenanu Kurtoviću . Naknadno je selektor poklical Reneja Hrvatina , Kevina Benkiča in Aljaža Zalaznika .

V prvih 20 minutah so imeli Slovenci terensko pobudo, a z izjemo poskusa Dina Kojića niso bili posebej nevarni. V 25. minuti pa je Marko Ristić zakrivil enajstmetrovko, ki jo je v 27. minuti izkoristil Etnik Brruti. Slovenski vratar Lovro Štubljar je bil kmalu zatem znova na preizkušnji, a je dobro opravil svoje delo, do konca polčasa pa se izid ni več spremenil.

V vetrovni Ajdovščini je Razdrh takoj v drugem polčasu opravil štiri menjave, tudi vratarja Štubljarja je zamenjal Nejc Dermastija, tega pa pozneje še Žan Mauricio. V 56. minuti je Slovenija izenačila, potem ko je z nizkim diagonalnim strelom malce z desne strani z roba kazenskega prostora zadel Mitja Ilenič.