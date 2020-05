Mladi up Chelseaja Hudson-Odoi obtožen posilstva

Tabloid The Sun, ki se je skliceval na policijske vire, je kot prvi poročal, da so v nedeljo zjutraj policisti morali na intervencijo, pozneje pa so poklicali še zdravniško pomoč za "žensko, ki se ni počutila dobro". To so prepeljali v bolnišnico, moškega pa so aretirali. Pri Chelseaju niso želeli komentirati navedb tabloida, da je šlo za njihovega krilnega nogometaša Calluma Hudson-Odoija, popoldne pa so poročanje tabloida potrdili tudi pri BBC.

Devetnajstletni Hudson-Odoi je v tej sezoni odigral 17 ligaških tekem za Chelsea, s svojimi dobrimi igrami pa si je prislužil tudi debitantski nastop za člansko reprezentanco. BBC dodaja, da so reševalno vozilo v jugozahodni London poklicali ob 3.53 zjutraj, 19-letnega Hudson-Odoija pa so aretirali na kraju dogodka. Zdaj je že na prostosti po polačilu varščine, sredi junija pa se bo moral spet zglasiti na policijski postaji, medtem ko bo potekala preiskava.

Obtožen posilstva

"Ko so posredovale reševalne službe, je ženska prijavila posilstvo. Odpeljali so jo v bolnišnico. Moškega so aretirali na kraju dogodka, kjer se sumi, da je prišlo do posilstva," so sporočili s policije, potem ko naj bi preiskavo opravili tudi na nogometaševem domačem naslovu.

Hudson-Odoi je bil prvi nogometaš v Premier League, pri katerem so marca potrdili okužbo z novim koronavirusom. Kasneje je sporočil, da je povsem okreval, skupaj s soigralci pa je nogometaš, ki ga je enkrat v karieri že ustavila težja poškodba, povezovali pa so ga tudi z münchenskim Bayernom, čakal na dovoljenje vlade za začetek skupinskih treningov.