Mladi up Fenerbahčeja na posojo k Mariborčanom

Mladi turški reprezentant je produkt nogometne šole Galatasaraya in je pri 17 letih debitiral v članski konkurenci, nato je poleti 2022 odšel v Marseille in se po enem letu vrnil v domovino, vendar na drugo stran Istanbula. Podpisal je za Fenerbahče, pri katerem je doslej zbral 12 nastopov v prvem moštvu, so zapisali pri Mariboru.

Poudarili so tudi, da je Bartug Elmaz kot eden izmed najbolj nadarjenih turških nogometašev dres mlajših reprezentančnih selekcij skupaj oblekel 61-krat, za mlado izbrano vrsto Turčije je odigral 14 tekem in dosegel tri zadetke.