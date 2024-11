Mladi up Real Madrida pri 19 letih končal kariero

A sanje so kljub velikemu trudu ostale neuresničene. "Moje življenje se je spremenilo 6. septembra 2022. Po številnih zapletih me je ta poškodba prisilila k težki odločitvi, da se poslovim od nogometa, vsaj na način, o katerem sem vedno sanjal. V zadnjih dveh letih sem se intenzivno boril tako psihično kot tudi fizično. Poskušal sem vse, kar je bilo v moji moči, da bi spet užival v tem športu, vendar se ni bilo mogoče pozdraviti. Ampak ne razumite me narobe – to sploh ni žalostno slovo."

Čeprav je Cucalon kariero končal veliko prehitro, je hvaležen za vse, kar je na kratki nogometni poti doživel. "Bil sem del najboljšega kluba na svetu in živel sem svoje sanje, kar je privilegij. Učil sem se in dozorel kot oseba ter kot igralec. Vrednote, ki so mi bile vcepljene, bom za vedno nosil s seboj. Nogomet me je ob vsaki zmagi in porazu naučil, da se je treba boriti, če želiš premagati ovire. Te lekcije bodo za vedno del mojega življenja."

Mladenič je rodni Alfajarin, ki je od Madrida oddaljen dobrih 300 kilometrov, v želji po uresničitvi nogometnih sanj zapustil že pri 11 letih. "Neskončna hvala moji družini. Hvala mojima staršema, ki sta me podpirala pri vsaki odločitvi. Težko je bilo oditi od doma, toda videti njuna obraza, ko sta opazovala, kako uživam na igrišču, je bil moj največji ponos. Hvala tudi mojim prijateljem, tistim brezpogojnim, ki me niso nikoli razočarali."