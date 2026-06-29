Mladi up slovenskega nogometa podaljšal zvestobo s Club Bruggom

Tian Nai Koren velja za eno najsvetlejših imen slovenske nogometne prihodnosti. Mladenič, rojen 31. julija leta 2009, je v minuli sezoni navduševal v dresu rezervne ekipe belgijskega Bruggeja, kar pomeni, da je pri zelo rosnih letih že okusil nogomet na članski ravni. Na začetku meseca pa je postal tudi najmlajši debitant slovenske članske izbrane vrste na tekmi proti Cipru. Pri 16 letih, 10 mesecih in štirih dneh je s prestola najmlajšega debitanta izrinil Benjamina Šeška.
Šestnajstletnik je v minuli sezoni v Challenger Pro League na 22 tekmah dosegel zadetke in prispeval dve asistenci. Izvrstne predstave je Slovenec kazal tudi v mladinski različici Lige prvakov, kjer je na 11 tekmah vknjižil po dva zadetka in asistenci ter se obenem s klubom uspel uvrstiti v finale, tam pa je bil na koncu po streljanju enajstmetrovk boljši Real Madrid.
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