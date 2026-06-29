Mladi up slovenskega nogometa podaljšal zvestobo s Club Bruggom

Tian Nai Koren, sin nekdanjega slovenskega reprezentanta Roberta Korena, pri 16 letih velja za enega od najbolj nadarjenih mladih slovenskih nogometašev. Lansko poletje je iz Maribora prestopil v belgijski Club Brugge, kjer je igral za razvojno ekipo kluba v drugi belgijski ligi in kazal odlične predstave. Te so ga pripeljale do tega, da mu je klub ponudil novo pogodbo, od naslednje sezone dalje pa bo mladi Slovenec član tudi prvega moštva. S klubom je podaljšal zvestobo do leta 2029.