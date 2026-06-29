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Nogomet

Mladi up slovenskega nogometa podaljšal zvestobo s Club Bruggom

Ljubljana , 29. 06. 2026 11.28 pred 54 minutami 1 min branja 1

Avtor:
R.S.
Tian Nai Koren

Tian Nai Koren, sin nekdanjega slovenskega reprezentanta Roberta Korena, pri 16 letih velja za enega od najbolj nadarjenih mladih slovenskih nogometašev. Lansko poletje je iz Maribora prestopil v belgijski Club Brugge, kjer je igral za razvojno ekipo kluba v drugi belgijski ligi in kazal odlične predstave. Te so ga pripeljale do tega, da mu je klub ponudil novo pogodbo, od naslednje sezone dalje pa bo mladi Slovenec član tudi prvega moštva. S klubom je podaljšal zvestobo do leta 2029.

Tian Nai Koren je lansko poletje zapustil NK Maribor in se preselil v belgijski Club Brugge.
Tian Nai Koren je lansko poletje zapustil NK Maribor in se preselil v belgijski Club Brugge.
FOTO: Global Game Media

Tian Nai Koren velja za eno najsvetlejših imen slovenske nogometne prihodnosti. Mladenič, rojen 31. julija leta 2009, je v minuli sezoni navduševal v dresu rezervne ekipe belgijskega Bruggeja, kar pomeni, da je pri zelo rosnih letih že okusil nogomet na članski ravni. Na začetku meseca pa je postal tudi najmlajši debitant slovenske članske izbrane vrste na tekmi proti Cipru. Pri 16 letih, 10 mesecih in štirih dneh je s prestola najmlajšega debitanta izrinil Benjamina Šeška.

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Šestnajstletnik je v minuli sezoni v Challenger Pro League na 22 tekmah dosegel zadetke in prispeval dve asistenci. Izvrstne predstave je Slovenec kazal tudi v mladinski različici Lige prvakov, kjer je na 11 tekmah vknjižil po dva zadetka in asistenci ter se obenem s klubom uspel uvrstiti v finale, tam pa je bil na koncu po streljanju enajstmetrovk boljši Real Madrid.

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Amor Fati
29. 06. 2026 11.36
Baje so se zanj grebli celo pri Juventusu, Milanu, Interju, Chelseaju, Liverpoolu, in Manchester Unitedu. Poba ve, kaj je dobro zanj. V teh sredinah bi ob preveliki konkurenci dejansko pogorel. V Belgiji pa lahko pokaže svoje znanje. Srečno Ti!
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