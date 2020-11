Po remiju proti Rusiji: Spet smo pokazali, da se lahko enakopravno kosamo z največjimi reprezentancami

Mlada nogometna reprezentanca Slovenije je tudi na drugi novembrski preizkušnji iztržila remi. Slovenci so z goloma Nika Prelca in Davida Brekala dvakrat povedli, Rusi pa so izenačili z goloma Soltmurada Bakajeva in Danila Glebova. Rusi, ki so si že zagotovili nastop na evropskem prvenstvu, so novembrski reprezentančni termin izkoristili za tekmi z gostiteljicama zaključnega turnirja. Pred tem so se pomerili še z Madžarsko.

icon-expand Mile Ačimović FOTO: Damjan Žibert Slovenski nogometni upi so pod vodstvom novega selektorja Mileta Ačimovića, ki je pred kratkim na tem položaju zamenjal Primoža Gliho, še drugič remizirali. Prejšnji teden so se na pripravljalni tekmi v Braunschweigu z Nemci razšli z 1:1. Tekma proti Rusiji (2:2) v Ljudskem vrtu je bila v sklopu priprav za evropsko prvenstvo, ki ga bo Slovenija drugo leto priredila skupaj z Madžarsko. Na tekmi proti Rusiji so bili v uvodni postavi Igor Vekić, Žan Rogelj, Dušan Stojinović, David Brekalo, Žan Zaletel, Timi Max Elšnik, Tamar Svetlin, Aljoša Matko, Žan Celar, Nik Prelec in Aljaž Ploj. V nadaljevanju sta v igro vstopila še Domen Gril in Sandi Ogrinec. Skupinski del evropskega prvenstva bo na sporedu med 24. in 31. marcem, tekme na izločanje pa med 31. majem in 6. junijem. "Zadovoljen sem s celotno tekmo. V kratkem času smo odigrali še eno zahtevno preizkušnjo proti vrhunskemu nasprotniku, ki je že uvrščen na evropsko prvenstvo. Odigrali smo dobro tekmo, garali smo, na trenutke tudi trpeli, vendar smo imeli tudi svoje trenutke, ki so bili zelo dobri. Zadovoljen sem s celotnim tednom, obema tekmama in pristopom fantov," je za uradno spletno stran NZS povedal novopečeni selektor Ačimović. "Rusija je ena od najboljših ekip na svetu. Vesel sem svojega debija v mladi reprezentanci. Mislim, da je za nami dober ciklus, obdobje z novim selektorjem smo pričeli dobro. Upam, da bo šlo čim bolje tudi v bodoče,"je dodal strelec prvega gola, 19-letni Nik Prelec, ki je član Sampdorie iz Genove. icon-expand Nik Prelec FOTO: Damjan Žibert "Za nami je zahtevna tekma. Vsi vemo, kaj v nogometu pomeni Rusija, gre za veliko državo in velesilo z velikim bazenom igrišč. Mislim, da smo spet pokazali, da se lahko enakopravno kosamo z največjimi reprezentancami. Rusi so bili prvi v svoji kvalifikacijski skupini, ustvarili smo nov dober rezultat, a nam, žal, ni uspelo zmagati, čeprav smo imeli zmago v rokah. Je pa celotna reprezentančna akcija zelo pozitivna,"pa je povedal kapetan in vezist Slovenije in ljubljanske Olimpije Timi Max Elšnik.