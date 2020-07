Mladinec Valencie v Sežani

Tabor je ena najboljših ekip "pokoronskega" nadaljevanja prvenstva, prvi cilj, obstanek, pa so gostje tudi praktično potrdili po uspehu v prejšnjem krogu proti Triglavu. Svojo sproščenost in tudi kakovost so dokazali tudi pred dnevi v Stožicah, ko so varovanciMaura Camoranesijazasluženougnali vodilno Olimpijo (2:1).