Nogomet

Mlajši brat Kvaratskhelie v Bayern Münchnu

München, 08. 05. 2026 15.01 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Tornike Kvaratskhelia

16-letni gruzijski nogometaš Tornike Kvaratskhelia, brat zvezdnika Khviche Kvaratskhelie iz PSG-ja, trenira v Münchnu z Bayernom. "Da, lahko potrdim, da je fant tukaj in trenira z nami," je na novinarski konferenci povedal športni direktor Bayerna Christoph Freund.

Khvicha Kvaratschelia je igral pomembno vlogo na polfinalni tekmi Lige prvakov, na kateri je PSG izločil Bayern. Njegov mlajši brat se je tako pridružil ekipi iz Münchna, branilcu naslova v nemški Bundesligi. "Ima talent. Reči, da je tako dober kot njegov starejši brat, ki je izjemen igralec svetovnega razreda, bi bilo malo preveč. Ampak je nadarjen mlad igralec. Počakati bomo morali in videti, kako se bodo stvari iztekle," je dodal Christoph Freund.

Bavarci razmišljajo o podpisu pogodbe s krilnim igralcem Dinama iz Tbilisija za svojo mladinsko ekipo.

