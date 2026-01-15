Naslovnica
Nogomet

Mlajši Simeone v klubu Jana Oblaka ostaja do leta 2030

Madrid, 15. 01. 2026 17.54 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Giuliano Simeone

Argentinski nogometaš Giuliano Simeone je podaljšal pogodbo z Atletico Madridom. 23-letnik, ki je postal eden ključnih mož rojiblancosov, je sodelovanje z Atleticom podaljšal vse do leta 2030. Nogometne navdušence je presenetila zlasti višina odkupne klavzule za Simeoneja, ki znaša kar 500 milijonov evrov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Giuliano Simeone je v letošnji sezoni sodeloval pri desetih zadetkih, trikrat je mrežo zatresel sam, sedemkrat pa je prispeval podajo. Pri več zadetkih za Atletico sta v letošnji sezoni sodelovala le še Julian Alvarez in Antoine Griezmann.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zato podaljšanje sodelovanja z madridskim klubom ni presenetljivo, je pa mnoge presenetila višina njegove odkupne klavzule - ta znaša kar 500 milijonov evrov.

Še pred enim letom je njegova tržna vrednost znašala 12 milijonov evrov, do danes pa je narasla na 40 milijonov.

Giuliano Simeone
Giuliano Simeone
FOTO: Profimedia

23-letnik je svojo zgodbo z Atletico Madridom začel že leta 2019, ko se je pridružil mladinski selekciji španskega prvoligaša, od tam je šel v Atletico Madrileno, B moštvo španskega velikana, nato pa se leta 2022 pridružil še elitni zasedbi Colchonerosov.

Od takrat je bil dvakrat na posoji, najprej pri Realu iz Zaragoze, nato pa še pri Alavesu, v lanski sezoni pa se je vrnil v Madrid in se ustalil v prvi postavi svojega očeta Diega Simeoneja, slovitega trenerja rojiblancosov.

