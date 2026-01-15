Mlajši Simeone v klubu Jana Oblaka ostaja do leta 2030

Giuliano Simeone je v letošnji sezoni sodeloval pri desetih zadetkih, trikrat je mrežo zatresel sam, sedemkrat pa je prispeval podajo. Pri več zadetkih za Atletico sta v letošnji sezoni sodelovala le še Julian Alvarez in Antoine Griezmann .

Zato podaljšanje sodelovanja z madridskim klubom ni presenetljivo, je pa mnoge presenetila višina njegove odkupne klavzule - ta znaša kar 500 milijonov evrov.

Še pred enim letom je njegova tržna vrednost znašala 12 milijonov evrov, do danes pa je narasla na 40 milijonov.

23-letnik je svojo zgodbo z Atletico Madridom začel že leta 2019, ko se je pridružil mladinski selekciji španskega prvoligaša, od tam je šel v Atletico Madrileno, B moštvo španskega velikana, nato pa se leta 2022 pridružil še elitni zasedbi Colchonerosov.

Od takrat je bil dvakrat na posoji, najprej pri Realu iz Zaragoze, nato pa še pri Alavesu, v lanski sezoni pa se je vrnil v Madrid in se ustalil v prvi postavi svojega očeta Diega Simeoneja, slovitega trenerja rojiblancosov.