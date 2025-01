Mlakar blizu vrnitvi v Hajduk, Šporarja si želi zagrebški Dinamo

Po poročanju hrvaških in italijanskih medijev, kot so Index, HRT in Il Tirreno, naj bi se 26-letni slovenski reprezentant, ki je na lanskem Euru igral na vseh tekmah Slovenije, kot posojeni nogometaš znova pridružil Hajduku. Za njegove usluge do konca sezone naj bi šestkratni hrvaški prvaki dvakratnim prvakom italijanske druge lige odšteli 150 tisoč evrov, ob tem pa velja spomniti, da je Pisa pred manj kot dvema letoma Hajduku zanj odštela dobre tri milijone evrov.