Mlakar: Gol proti Kazahstanu je potrditev, da sem na pravi poti

Slovenska članska nogometna izbrana vrsta je na zahtevnem gostovanju v Kazahstanu v okviru Uefine Lige narodov v skupini B3 prišla do težko prigarane, a izjemno pomembne zmage (0:1). Zmagoviti zadetek je dosegel Jan Mlakar, slovenska obramba pa do konca srečanja v Almatyju ni dopustila domačim nogometašem, da bi resneje ogrozili Jana Oblaka. Po visokem porazu v Oslu so nove tri točke na slovenskem računu več kot dobrodošel obliž pred zaključkom omenjenega tekmovanja v mesecu novembru.