Mlatil mlade nogometaše Rome, dva sta morala na urgenco

Nicolo Zaniolo je imel v zadnjih sezonah kar nekaj težav. Najprej je padel v nemilost nekdanjega trenerja Rome, razvpitega portugalskega strokovnjaka Joseja Mourinha , potem pa je februarja lani prestopil v Galatasaray. Turški klub ga je v minuli sezoni posodil Aston Villi, maja pa si je še zlomil kost v levem stopalu in do konca sezone ni igral.

" Po obračunu med Romo in Fiorentino je prišlo do hudega incidenta. Nicolo Zaniolo, nekdanji igralec Rome, ki kot posojeni nogometaš Galatasaraya igra za Fiorentino, naj bi fizično napadel mlada nogometaša Rome, " piše ugledni rožnati časnik.

"Javili" so se tudi v obeh nogometnih taborih. Najprej pri Romi, kjer je lep del kariere preživel tudi Zaniolo."Po polfinalnem obračunu se je zgodil neljubi dogodek, v katerega je bil vpleten Zaniolo. Igralec je vstopil v garderobo ekipe in s provokacijami napadel nekatere igralce. Dva igralca sta bila fizično napadena. Oba sta tudi poiskala pomoč na urgenci. Po prvih podatkih bo prvi na bolniški deset dni, drugi nekaj več časa."

Izjemno nadarjenemu Zaniolu, ki pa svojega talenta očitno nikoli ne bo zares izbrusil, pa so v bran stopili pri klubu iz Firenc, kjer so objavili zgodbo, ki jim jo je povedal 25-letni nogometaš. "Odšel sem v garderobo, da bi čestital igralcem Fiorentine. Šel sem tudi mimo gostujoče slačilnice, da bi jih pozdravil. Začeli so me žaliti, da pa bi se izognil dodatnim zapletom, sem preprosto odšel. Bližnjega srečanja, kaj šele pretepa, ni bilo."