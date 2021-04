Mino Raiola zanikal govorice: 'Lažne novice se širijo hitro in daleč'

Sloviti nogometni agent Mino Raiola je na Twitterju v kratki, a pomenljivi objavi vsaj nekoliko utišal govorice, ki so nastale sredi minulega tedna, ko se je skupaj z očetom Erlinga Haalanda mudil najprej v Barceloni in nato še Madridu. Španski mediji so kasneje poročali, da bo tisti, ki si bo želel pripeljati Norvežana, moral plačati še dodatnih 40 milijonov provizije, od tega eno polovico Raioli, drugo pa Alfu Ingeju Haalandu. Zastopnik številnih nogometnih zvezd je govorice označil za neresnične, ob tem pa zapisal, da se lažne novice širijo hitro in daleč.

V obračunu za nakup Erlinga Haalanda se poleg Barcelone in Real Madrida pričakuje še nekatere angleške klube. FOTO: AP Novico o velikanski proviziji je prvi objavil novinar španskega RAC1Gerard Moreno, kmalu zatem pa ga je povzela večina španskih, pa tudi ostalih evropskih športnih medijev. Po poročanju Morena naj bi zastopnikaErlinga Haalanda, njegov oče Alf Inge Haaland inMino Raiola, od morebitnih snubcev zahtevala vsak po 20 milijonov evrov, ob tem pa še 30 milijonov letne plače za 20-letnika, ki je v tej sezoni z naskokom najboljši strelec Lige prvakov. Raiola je kot odgovor na govorice objavil video, v katerem so zmontirani novinarski prispevki iz različnih španskih medijev, ki poročajo o, kot trdi sam, neresnični proviziji. Zraven pa je dopisal, da se lažne novice širijo hitro in daleč. Moreno je nato v odgovor Raiolo poklical, vse skupaj pa v živem prenosu predvajal kar prek platforme Twitch. Vidno nezadovoljni 53-letnik, ki sicer med drugim bdi tudi na Zlatanom Ibrahimovićem, Paulom Pogbajem in Marcom Verrattijem, mu je jezno odvrnil, da je nor in naj ga ob tako poznih urah ne kliče več. Haaland je v tej sezoni za Borussio iz Dortmunda odigral 32 tekem, na katerih je dosegel 33 zadetkov in še osem asistenc. Od tega jih je 21 vpisal v nemškem prvenstvu, kar deset pa v Ligi prvakov, kjer je doslej nastopil le šestkrat. Med drugim je kar štirikrat zabil Sevilli v osmini finala. Odškodnina bi lahko presegla 200 milijonov evrov

Haaland je sicer trenutno ocenjen na 110 milijonov evrov, a bodo morali klubi zanj poleti skoraj zagotovo odšteti še precej več. Ko tej vsoti dodamo še njegovo astronomsko plačo, ki jo bo zahteval ob podpisu nove pogodbe, in morebitne provizije, namreč hitro postane jasno, da bo skupno skoraj zagotovo stal preko 200 milijonov. So pa številni mediji v zadnjem času poročali, da je Borussia Dortmund z njim sklenila klavzulo, po kateri lahko klub poleti 2022 zapusti za zgolj 75 milijonov evrov, kar je za igralca njegovega kova zelo nizka odškodnina. Če to drži, potem bi se utegnilo zgoditi, da bi morebitni snubci v borbi zanj počakali še eno sezono, saj imajo praktično vsi največji klubi zaradi pandemije covida-19 finančne težave. Največje, njen dolg naj bi presegel milijardo evrov, imajo pri Barceloni, kjer pa si novopečeni predsednik Joan Laporta prav s Haalandom želi pokazati, da namerava klub po hitrem postopku vrniti na pota stare slave. Ali mu bo to uspelo, bo v veliki meri odvisno prav od tega, kako se bo poleti – ali pa prihodnje leto – odločil norveški stroj za zadetke.