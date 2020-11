Množice žalujejo za Maradono: ulice polne sveč in šopkov cvetja

Osupli argentinski ljubitelji nogometa so se zbrali na ulicah mestnih četrti v Argentini, kjer žalujejo za legendarnim Diegom Maradono. Na stotine oboževalcev se je zbralo na javnih mestih, kjer se skupaj spominjajo njegovih uspehov, kot kaže, pa je žalost večja kot omejitve zbiranja ljudi na javnih površinah zaradi pandemije covida-19.

Po tem, ko je umrl legendarni nogometni zvezdnik Diego Armando Maradona, je argentinski predsednik Alberto Fernandez razglasil tridnevno žalovanje. Maradona je v 61. letu starosti umrl zaradi zastoja srca, za nogometno legendo pa žalujejo po vsem svetu, najbolj je žalostna vest prizadela njegove argentinske oboževalce in Neapeljčane, kjer bodo v njegov spomin za en dan zaprli šole.

Oboževalci so se pokojnemu nogometašu poklonili s prižigom sveč in šopki cvetja. "Diego je predstavljal Argentino. Daroval nam je veselje in nikoli mu ne bomo mogli povrniti toliko veselja, kot nam ga je sam dal," je dejal argentinski predsednik Fernandez, ki je njegovim svojcem predsedniško palačo Casa Rosado ponudil kot prostor za pogreb. Po poročanju lokalnih medijev bo slovesnost odprta za javnost, kljub uradnim omejitvam, ki veljajo zaradi pandemije covida-19.

Oboževalci so se zbrali na različnih mestih, ki so povezana z življenjem legendarnega nogometaša, vključno z majhnim domom, kjer se je rodil in odraščal v soseski Villa Fiorito. Zbrali so se tudi na stadionu Diego Maradona, kjer tekme igra klub Argentinos Juniors, kjer je Maradona začel svojo kariero leta 1976. Ogromno oboževalcev je tudi na legendarnem stadionu La Bombonera, nogometnega kluba Boca Juniors.

"Ganjen sem. Ne morem razumeti, to ni realnost. Diego ne bo nikoli umrl, danes se je rodil mit o Maradoni," je povedalDante Lopez, zdravnik, ki se je pridružil množici na stadionu kluba Argentinos Juniors, ki nosi ime ljubljenega nogometaša.

"Diego je simboliziral Argentince. Je nekdo, ki nas je zelo razveselil," je dejal Mariano Jeijer, ki je z ženo in njunim otrokom z avtomobilom prišel do stadiona kluba Boca Junior. Pojasnil je, da niso mogli ostati doma, ker je to preveč žalosten trenutek. "Najsrečnejši trenutek je bil prvi zadetek proti Angležem. Imel sem 12 let. Vpil sem kot nor. Drugega se niti ne spomnim," je še dodal goreč oboževalec.

Kljub vsemu so želeli pozabiti na solze in ob Villa Fiorito je tako bilo slišati glasno petje in navijanje, kjer se je Maradona naučil igrati nogomet na blatnih igriščih. "Diego je največji, je nacionalni ponos,"so skandirali navijači.

Na sedežu ekipe Gimnasia y Esgrima La Plata, kjer je Maradona postal trener septembra 2019, so številni navijači jokali na tribunah. Tam se je zadnjič pojavil na tekmi 30. oktobra, ob njegovem 60. rojstnem dnevu. "Ta nasmeh bomo obdržali v naših srcih," so sporočili iz kluba na Twitterju."Živeli smo nepozabno zgodbo."