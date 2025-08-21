Množični pretep, resne poškodbe in čudež, da nihče ni umrl

Obračun med južnoameriškima kluboma Independiente in Universidad de Chile v osmini finala pokala Sudamericana je bil preklican zaradi izgredov na tribunah. V argentinskem klubu za neljube dogodke krivijo gostujoče navijače, Čilenci se pričakovano branijo.

Prvi obračun med čilskim in argentinskim klubom v Santiagu de Chile se je zaključil brez izgredov in z zmago domačih 1:0. Na povratnem obračunu v Avellanedi so zbrani navijači prvi gol videli že v 11. minuti, ko je goste v vodstvo povedel Lucas Assadi, Independiente je izenačil v 27. minuti preko Santiaga Montiela.

V drugem polčasu pa je med navijači završalo. Domači in gostujoči navijači so začeli z metanjem različnih predmetov, kmalu za tem pa je prišlo tudi do bližnjega srečanja. Španski časnik AS poroča, da naj bi policija aretirala več kot 300 čilskih navijačev, 10 naj bi jih bilo resno ranjenih. Po tem, ko so se delegati obračuna odločili zaustaviti tekmo, so morali gostujoči navijači zapustiti stadion Libertadores de America. 20 minut pozneje je bil obračun preklican. Sledila je odločitev južnoameriške nogometne zveze.

"Direktorat za tekmovanja in operacije pri CONMEBOL-u je sporočil, da je bila tekma med Independiente (ARG) in Universidad de Chile (CHI) v osmini finala turnirja CONMEBOL Sudamericana 2025 odpovedana zaradi pomanjkanja varnostnih zagotovil s strani lokalnega kluba in lokalnih varnostnih organov za zagotovitev nemotenega nadaljevanja tekme," so sporočili iz CONMEBOL-a. Spletna stran TYCsports poroča, da se pričakuje diskvalifikacija obeh moštev iz pokala Sudamericana in celo prepoved sodelovanja v mednarodnih tekmovanjih v naslednjih petih letih. Predsednik argentinskega kluba je vso krivdo za neljube dogodke zvalil na gostujoče navijače. "Nesprejemljivo obnašanje navijačev Universidada. Uničili so naša stranišča, kradli razne predmete in jih metali na tribune. Nikoli še nisem videl takega nasilja. Sem jezen, razočaran in zaskrbljen. Naši navijači si česa takega niso zaslužili," je po preklicu tekme dejal Nestor Grindetti.

