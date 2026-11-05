Množičen pretep v Braziliji terjal rekordnih 51 rdečih kartonov

Srečanje med dvema mladinskima ekipama je potekalo normalno, vse do izdihljajev tekme, ko je gostujoči igralec Mamoreja Davi Fernandes zabil za 3:1 in domači klopi namenil nekaj sočnih provokativnih besed. Gostitelji jih niso sprejeli ravnodušno in izbruhnil je pretep, v katerega so bili vpleteni praktično vsi sodelujoči na tekmi.

Tepli so se igralci, pesti so pele med obema strokovnima štaboma, zadržala pa se nista niti trenerja. Po poročanju brazilskega časnika O Globo je morala posredovati lokalna policija, ki je mukoma vendarle pomirila strasti in ustavila masoven fizični konflikt. Posledice tega pa bosta oba kluba še kako občutila.

Po koncu incidenta se je na pravi maraton podeljevanja rdečih kartonov podal glavni sodnik Fernando Modesto. Na koncu se je ustavil pri neverjetni številki 51, s katero sta se obe moštvi nečastno zapisali v zgodovino nogometa. Podrli sta namreč rekord za največje število podeljenih rdečih kartonov na posamezni tekmi. Prej je ta pripadal argentinskima petoligašema Atleticu Claypolu in Victorianu Arenasu, ki sta si jih prislužila "zgolj" 36.