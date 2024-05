Mo Salah je najbolj sebičen igralec, kar sem jih videl

Nekdanji škotski nogometaš in legenda Liverpoola Graeme Souness ni skoparil s kritikami na račun Mohameda Salaha. Sprašuje se tudi o tem, koliko časa bo Egipčan še vztrajal na Anfieldu. Po tem, ko so bili Redsi še nedolgo nazaj v lovu za štirimi lovorikami v tej sezoni, so se njihove sanje kaj kmalu razblinile. Izpadli so v Ligi prvakov in tudi troboj za naslov angleškega prvaka se ni odvil v njihov prid. Slovo Jürgena Kloppa ob koncu sezone bo tako zares ena sama velika žalost.