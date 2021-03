Mo Salah: Liverpool bo v Ligi prvakov samo še boljši!

Egipčanski krilni napadalec, eden izmed boljših posameznikov Liverpoola, Mohamed Salah , se je na domači spletni strani moštva razgovoril o težkem obdobju, ki ga klub doživlja v angleški Premier Ligi, ter o tem, da so v Ligi prvakov pripravljeni in dovzetni za izboljšave. Liverpool si bo tako rane iz domačega prvenstva poskušal zaceliti na tujem.

Liverpool se trenutno s 46 točkami na domači lestvici oklepa sedmega mesta, za vodilnim Manchester Cityjem pa zaostaja kar 25 točk. Poleg tega so Redsi tudi daleč za mesti, ki v naslednji sezoni vodijo v Ligo prvakov (v elito vodijo zgolj prva štiri mesta). Na drugi strani pa so se po zmagi nad RB Liepzigom uspeli prebiti v četrtfinale Lige prvakov. To jim je uspelo že tretjič v štirih letih. Tam jih čaka madridski Real, ki bo vse prej kot lahek nasprotnik.

"Vsem nam je težko zaradi razmer in položaja, ki ga trenutno doživljamo, vendar mislim, da bodo v Ligi prvakov stvari boljše," je dejal Salah. Nočem govoriti samo o sebi, kajti igramo kot ekipa. Sezona je težka za vse nas. Moramo nadaljevati in poskušati zmagati tekme," je dejal.