Mo Salah: Žena pravi, da preživim več časa s svojimi stroji, kot z njo

Mohamed Salah brez dvoma spada med najboljše nogometne napadalce na svetu, to je z goli dokazoval tudi v letošnji sezoni. Napadalec Liverpoola je izjemno discipliniran, kar se tiče režima treninga in prehrane. Pravi, da ima rad hamburgerje, a se raje odloči za brokoli, svoj dom pa je spremenil skorajda v medicinski center, zaradi česar posluša tudi ženine očitke. Med njegovimi velikimi cilji je osvojiti nagrado Zlata žoga.

Napadalec Liverpoola Mohamed Salah ima za seboj še eno izjemno sezono, Egipčan je v sezoni v vseh tekmovanjih dosegel 31 golov in Liverpoolu pomagal osvojiti angleški pokalni lovoriki (pokal FA in Carabao). Redsi so ostali malce prekratki v Ligi prvakov, kjer jih je v finalu v Parizu premagal madridski Real, drugi so bili tudi v angleškem prvenstvu (Premier league), kjer so le za eno točko zaostali za Manchester Cityjem. Salah je v intervjuju za France Football dejal, da si je Liverpool v pariškem finalu zaslužil več in da bi si ekipa Jürgena Kloppa zaslužila naslov evropskega prvaka. "Zaslužili smo si zmago, imeli smo več priložnosti. Imel sem dve ali tri jasne priložnosti, a Thibaut Courtois je branil izjemno. To je njegova naloga, za to ga je podpisal Real Madrid. To je bil njegov večer," je dejal Egipčan, ki bo prihodnji teden praznoval 30. rojstni dan. Zvezdnik redsov je 23 golov dosegel v Premier League, osem pa v Uefini Ligi prvakov.

Salah je med drugim navedel tudi meditacijo kot ključno stvar, ki mu pomaga ostati osredotočen. "Poskušam meditirati vsak dan, 10 ali 20 minut, doma, sam," je pravi nogometaš, ki je svoj dom spremenil v nekaj podobnega medicinskemu centru. "Res je, da rad rečem, da je moja hiša videti kot bolnišnica, moja žena tega ne mara. Dve sobi v naši hiši sta namenjeni različnim fitnes napravam. Doma lahko izvajam tudi krioterapijo, imam hiperbarično komoro. Nenehno si prizadevam za izboljšanje fizične kondicije. Moja žena pravi, da preživim več časa s svojimi stroji kot z njo. Če je trening ob 15.00, pridem dve ali tri ure prej, odidem pa uro in pol kasneje."

Salahova dieta

Salah je spregovoril tudi o svojem zdravem načinu prehranjevanja in je pojasnil, kako kljub ljubezni do hamburgerjev stremi k čim boljši prehrani. "Rad imam brokoli, sladki krompir, ribe, piščanca in vedno solato," je dejal. "In ko si privoščim kaj v dragi restavraciji v Londonu, se najraje odločim za suši. Pico jem največ enkrat na mesec. Obožujem hamburgerje, a jih skoraj nikoli ne jem, ker mi potem obležijo v želodcu." Napadalec je tudi pojasnil, zakaj se včasih odloči, da si po zadetku sleče majico, in navedel, da se dobro počuti v svojem telesu, še posebej po trdem delu. "Ko se tako močno boriš, da bi zgradil popolno telo, ti ni treba biti sramežljiv," je prepričan Salah.

Velika želja je Zlata žoga

Biti eden naboljših napadalcev v nogometu ima svojo ceno, saj je nenehno pod pritiskom branilcev, posledica tega so tudi (grobi) prekrški, ko ga želijo zaustaviti. Toda Salah spada med tiste, ki ne želijo tarnati in uprizarjati cirkus na igrišču: "Če naredijo prekršek nad mano, vstanem in se ne pritožujem sodnikom. Če želiš igrati dober nogomet, moraš biti z obema nogama trdno na igrišču, to je vse. Nima se smisla valjati po tleh in cviliti." Egipčan je tudi pojasnil, zakaj se nenehno trudi izboljševati in kako želi v prihajajočih sezonah vnašati strah med tekmečeve branilce. "Lani poleti sem se na počitnicah v Grčiji, ležeč na obali, spraševal, kako biti boljši nogometaš, kar je vedno težje, saj imam za seboj vedno dva ali tri branilce," je pojasnil Salah. "Moram sem izumiti nove načine, kako odpreti igro pred seboj, najti prazne prostore. Ta razmislek se je obrestoval, moja statistika se je izboljšala. Nasprotni branilec, ki me krije, si mora reči: 'Prekleto, spet on!'. Moj cilj je, da nima časa zadihati. Vsak trenutek devetdesetih minut se mora počutiti v nevarnosti."

Izzivov mu ne manjka, želi biti na vrhu, eden ciljev je tudi nagrada Zlata žoga. "Tako kot drugi si želim, da me vidijo kot najboljšega igralca na svetu. V Liverpoolu vsi tečejo drug za drugega. Če se jaz ne borim v obrambi, se tudi oni ne bodo borili zame. Moram biti zgled, prvi pritiskati, žrtvovati se za ekipo," je dejal nogometaš, ki je pred dnevi (drugič v karieri, prvič je bilo leta 2018) dobil nagrado Združenja angleških profesionalnih nogometašev (PFA) za najboljšega nogometaša minule sezone v Angliji. "Želim osvojiti Zlato žogo in se pridružiti Georgeu Weahu, edinemu Afričanu," pravi nepogrešljivi reprezentant Egipta. "Res je, da sem bil šokiran nad uvrstitvijo leta 2021 (sedmo mesto, op.p.). Za letos je poraz proti Real Madridu lahko slabost, čeprav sem v finalu odigral dobro tekmo. Toda to ne izniči vsega, kar sem dosegel pred tem v sezoni. Počakajmo na glasovanje. In če leta 2022 ne bom dobil Zlate žoge, bom naredil vse, da pridem na vrsto naslednjič."