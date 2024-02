Modri karton bo tema IFAB-ove skupščine

"Na prvi pogled se to ne zdi ravno fantastična ideja. Ampak v resnici se niti ne spomnim, kdaj so ti možje (IFAB) nazadnje imeli fantastično idejo – če so jo sploh kdaj imeli," je bil nad idejo kritičen strateg Liverpoola Jurgen Klopp .

Njegovim kritikam se je pridružil trener Tottenhama Ange Postecoglu, ki meni, da bodo kartoni le kapljica v morje, kar se tiče razvoja nogometa: "Težko razumem, zakaj nenadoma obstaja ta naglica, da se uvajajo nove stvari. Ne vem, ali je veliko narobe z igro, kot jo vidim, in zakaj bi drugačna barva kartona naredila kakršno koli razliko. Večina drugih športov se trudi pospešiti svojo igro, in ne razumem, zakaj mi poskušamo iti v nasprotno smer."

Neodobravanja je bila ideja deležna tudi od trenerja Chelseaja Mauricia Pochettina in stratega Newcastla Eddija Howa, ki menita, da bi s tem le dodatno zakomplicirali in zmedli nogomet. Na drugi strani pa je bil nekoliko bolj odprt Španec na klopi Arsenala, Mikel Arteta, ki je dejal: "Menim, da se vse počne z namenom poenostavitve in odstranjevanja napak pri odločitvah, ki so izjemno težke. Upam, da je vse narejeno z namenom izboljšanja igre, in če je temu tako je vredno poskusiti. Ne vem, ali smo za to že pripravljeni. Upam, da bo to zelo dobro preizkušeno, preden ga uvedejo na tej ravni."