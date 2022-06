Modrić: Argentina? Že dolgo ni bila tako močna

"Argentina je z napadalcem Lionelom Messijem vedno eden izmed favoritov za zmago na svetovnem prvenstvu," je na vprašanje o Argentini odgovoril 36-letni Luka Modrić. Spomnil pa je, da je Hrvaška na zadnjem svetovnem prvenstvu leta 2018 v skupini premagala Argentino s 3 : 0. "Proti Argentini smo igrali na zadnjem prvenstvu in zmagali, igrali smo dobro. A to, kar zdaj vidim, je zelo dobra Argentina, zdi se močnejša kot prejšnja leta," je dejal Modrić. "Ustvarili so močno ekipo z Messijem na čelu, on pa je igralec, ki naredi razliko. Zdaj so še bolj povezani kot ekipa, niso izgubili veliko tekem, kar pove veliko," je dodal. Modrić, vezist madridskega Reala, bo po Nemčiji leta 2006, Braziliji leta 2014 in Rusiji leta 2018 v Katarju igral na svojem četrtem svetovnem prvenstvu. Na vprašanje, ali je razlika med evropsko in južnoameriško reprezentanco, je odgovoril, da "ne ve".