'Modrić bo naš vodja, naš ključni igralec'

Sedemkratni zmagovalec Lige prvakov Milan v prihodnji sezoni ne bo igral v nobenem izmed evropskih klubskih tekmovanj. Prestolnico mode je zapustil eden ključnih igralcev ekipe Tijjani Reijnders, ki je za 55 milijonov evrov okrepil angleški Manchester City. Moštvo bo v prihodnje vodil italijanski strokovnjak Massimiliano Allegri, ki je že tretji trener Milana v zadnjem letu.

V Milanu se torej veliko dogaja. Ob koncu maja so dobili tudi novega športnega direktorja. To funkcijo je prevzel Igli Tare, ki ima za enega največjih klubov na svetu velike načrte. Hitro po podpisu pogodbe z rossoneri se je sestal z Luko Modrićem in ga prepričal, da se preseli na sever Italije. "Pripravljeni smo pripeljati Modrića. On bo naš vodja, naš ključni igralec. Želi konkurenčnost in osvajanje trofej, kar je naš cilj," je o 39-letnemu Hrvatu povedal albanski nogometni strokovnjak.