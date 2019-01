Modrić in Ledecka najboljša po izboru evropskih novinarjev

Za Luko Modrićem in Ester Ledecko je sanjsko in nepozabno leto 2018.

Hrvaški nogometaš Luka Modrićin Čehinja Ester Ledecka, tekmovalka v alpskem smučanju in deskanju na snegu, sta evropska športnika leta 2018 po izboru Mednarodnega združenja športnih novinarjev (AIPS). Ledecka je priznanje, ki so ga poimenovali po slovenskem športnem novinarju Evgenu Bergantu, prejela za zlati medalji na olimpijskih igrah v Južni Koreji v superveleslalomu alpskih smučark in paralelnem veleslalomu deskark na snegu. V glasovanju je bila druga romunska teniška igralka Simona Halep, tretja pa norveška nogometašica Ada Hegerberg.

Modrić, kapetan svetovnih podprvakov iz Hrvaške in med drugim dobitnik nagrade za najboljšega nogometaša na svetu, je v glasovanju za priznanje Franka Taylorjaugnal teniška igralca Novaka Đokovićaiz Srbije in Švicarja Rogerja Federerja. Naslova za leto 2017 sta osvojila Federer in madžarska plavalka Katinka Hosszu.