Modrić in Rüdiger drug nad drugega kar s pestmi?

Nemški reprezentančni branilec je povsem izgubil živce in si zaradi skrajno neprimernega vedenja do glavnega sodnika obračuna med Barcelono in madridskim Realom v finalu španskega kraljevega pokala Ricarda de Burgosa Bengoetxea naknadno prislužil rdeči karton.

Napeto ozračje v garderobi Reala pa je po navedbah španskega spletnega portala Don Balon doseglo vrhunec, ko naj bi si v lase skočila sicer dobra prijatelja Luka Modrić in Antonio Rüdiger. "Modrić je jasno in glasno izrazil nezadovoljstvo zaradi soigralčevega obnašanja, kar nemškemu reprezentantu ni najbolje "sedlo". Legendarni Hrvat je večkrat izgovoril besedo sramota in nato naj bi med nogometašema prišlo celo do fizičnega kontakta. Šele po posredovanju članov strokovnega vodstva in njunih soigralcev se je stanje v Realovi slačilnici umirilo," so med drugim zapisali pri Don Balonu.