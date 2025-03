Modrić: Mbappe je izjemna oseba, vljuden in precej skromen

Današnja nedelja bo v nogometnem svetu ponudila znova nekaj izjemnih četrtfinalnih obračunov v Uefini ligi narodov. Po tem, ko so Hrvati na domačem terenu v četrtek presenetljivo ugnali Francoze z rezultatom 2:0, je tokrat čas za maščevanje galskih petelinov. Nasproti si bosta tudi tokrat stala soigralca pri Real Madridu Kylian Mbappe in Luka Modrić. Slednji je pred dnevi spregovoril o Francozu ter priznal, da ga je ta povsem presenetil, ko se je pridružil kraljevemu klubu.

Luka Modrić in Kylian Mbappe

Hrvaška je proti Franciji v Splitu na prvi tekmi četrtfinala lige narodov zmagala z 2:0, strelca golov pa sta bila Ante Budimir in Ivan Perišić. Tekmo je sicer zaznamovala tudi vrnitev Mbappeja v francosko reprezentanco po njegovi odsotnosti med zadnjima dvema reprezentančnima premoroma. Francoz sicer ni uspel prikazati svoje najboljše igre, kamere pa so ujele tudi manjši "prepir" med njim in Modrićem, ko ga je slednji pobaral, naj ne poskuša zahtevati enajstmetrovke oziroma vplivati na igro. Ne glede na vse sta nogometaša v izjemno dobrih odnosih.

In čeprav je Kylian Mbappe v dresu Real Madrida malo časa, se zdi, da sta s skoraj 40-letnim Luko Modrićem, ki je v izteku svoje kariere, postala tudi zelo dobra prijatelja. Po četrtkovi tekmi je Hrvat spregovoril z novinarji in pojasnil, da čeprav je vedel, kako dober igralec je Mbappe, ni pričakoval, da bo imel Francoz takšno osebnost, kot jo ima. "Govoriti o Kylianu kot igralcu je povsem nesmiselno. Nič ni novega za povedati. Zelo pa me je presenetil kot oseba. Moram reči, da je zelo vljuden, skromen in vedno pripravljen na šale. Ima neverjetne nogometne kvalitete. Poleg tega je tudi zelo velik človek," je bil jasen.

