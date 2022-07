Modrić: Mbappe se je odločil in sedaj mora živeti s tem

Eden ključnih igralcev Reala je Luka Modrić, ki seveda ostaja član madridskega kluba še (vsaj) eno leto in bo še naprej imel pomembno vlogo v zvezni vrsti trenerja Carla Ancelottija. Hrvat je bil pomemben člen pri pohodu do novega zmagoslavja galaktikov v Ligi prvakov in tudi v španskem prvenstvu. Modrić je prepričan, da je ekipa močna, ne glede na to, ali je Kylian Mbappe del moštva ali ne. "Mbappe se je odločil, to je njegova pravica in sedaj mora živeti s to odločitvijo," je dejal 36-letni Modrić za špansko Marco.

"Vsi smo mislili, da bo prišel k nam, a se to ni zgodilo ... Kaj pa zdaj? Ne bomo ga "križali". Seveda je Mbappe odličen igralec, a kot vedno ponavljam, noben nogometaš ni pomembnejši od kluba. Real Madrid je največji, je tudi nad vsemi igralci in to bo vedno tako," je klubsko filozofijo še enkrat izpostavil hrvaški reprezentant.