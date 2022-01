Modrić navdušil Pereza: Kakšna sreča, da imamo takšne osebe v Realovi garderobi

Predsednika trinajstkratnih evropskih klubskih prvakov redko vidimo tako nasmejanega in zadovoljnega, kot je bil po zaključnem sodnikovem žvižgu finalnega obračuna za španski superpokal, v katerem je "njegov" Real z 2:0 ugnal branilca naslova Athletic iz Bilbaa.

Varovanci prekaljenega italijanskega strokovnjaka Carla Ancelottija so od samega začetka dali vedeti, da jih zanima zgolj zmaga in osvojitev prve klubske lovorike v sezoni 2021/22. Izkušeni vezist in kapetan hrvaške izbrane vrste Luka Modrić je tako navdušil Florentina Pereza, da naj bi mu ta – tako poročata oba ugledna madridska športna časnika AS in MARCA – ponudil novo podaljšanje pogodbe. "Ne glede na Lukovo starost še vedno govorimo o enem najboljših nogometašev na svetu. Predstave, ki jih kaže v dozdajšnjem delu sezone, so potrditev njegove kakovosti in izkušenj. Tudi zlata žoga, ki jo je Modrić osvojil pred leti, ni bila plod srečnih naključij. V klubu smo neizmerno veseli, da imamo v svojih vrstah ne le vrhunske nogometaše, ampak tudi izjemne osebnosti," je zbranim novinarjem po koncu obračuna v prestolnici Savdske Arabije povedal predsednik madridskega Reala, ki ne skriva, da bi želel še naprej uživati v nogometnih mojstrovinah najizkušenejših članov bele garderobe.