Modrić odgovarja kritikom: Naj ukinejo vse nagrade, dokler bosta aktivna Ronaldo in Messi

Uvodoma je izkušeni hrvaški reprezentančni kapetan 'obračunal' s strategom madridskega Atletica Diegom Simeonejem, ki je bil med glasnejšimi kritiki po podelitvi zlate žoge v Parizu. "Da se razumemo, zelo spoštujem Simeoneja, nogometaše Atletica, njihove navijače in vse uspehe, ki so jih dosegli v zadnjih sezonah. Nedvomno gre za izjemno zasedbo, ki v vsakem trenutku ve, kako doseči želeno. Toda vedno, ko beseda steče o Realu, njegovih nogometaših ali trenerju, Diego Simeone ne zamudi priložnosti za degradacijo in provokacijo. Nenehno se iščejo teorije zarote, ki nimajo nobene zveze z realnostjo. Ob vsakem porazu z 'atleti' smo se odzvali športno in v duhu fair-playa, na drugi strani pa nikoli nismo bili deležni podobnega ob vseh izjemnih uspehih, ki smo jim priča v zadnjih nekaj sezonah. Osvojiti štiri lige prvakov v zadnjih petih sezonah je nekaj, kar bo skorajda nemogoče ponoviti," je dejal Modrić in se v nadaljevanju nekoliko pikro odzval na dogajanje okrog letošnjega izbora dobitnika zlate žoge.



Razočaran nad Ronaldom

"Do letos so bili glasovalci za dobitnika zlate žoge vrhunski poznavalci in strokovnjaki, zdaj pa se na njih zliva prava gnojnica. Mar je potrebno tako malo, da se trenerji, selektorji, nogometaši in ostali, ki imajo pravico glasovati, označijo za nestrokovne in nekompetentne v primeru imenovanja Luke Modrića za najboljšega nogometaša na svetu? Zdi se mi licemerno in podlo, da se je ustvaril neznosen pritisk, a vajen sem že vsega, najpomembneje pa je, da sem prejel iskrene čestitke od tistih posameznikov, ki mi pomenijo največ,"je v zanj atipičnem slogu, popolnoma brez zavor in dlake na jeziku, pripomnil nekdanji član zagrebškega Dinama in Tottenhama, ki se je dotaknil tudi izostankov svojega prijatelja iz skupnih dni v Madridu Cristiana Ronalda in rivala iz Barcelone Lionela Messija.