Modrić odslej z nekoliko drugačno vlogo pri Realu, na vrsti je Braga

Po reprezentančnem premoru se ta konec tedna nadaljujejo nogometna nacionalna državna prvenstva, sredi naslednjega tedna pa se nadaljujejo tudi evropska klubska tekmovanja. V elitni Ligi prvakov bomo na Kanalu A in VOYO v neposrednem prenosu prenašali srečanji Braga – Real Madrid (torek) in PSG – AC Milan (sreda).

Pred oktobrskim reprezentančnim oknom se je madridski Real po nekaj zmagah na eni in dveh spodrsljajih večnega rivala Barcelone na drugi strani znova povzpel na vrh prvenstvene razpredelnice, medtem ko so v najelitnejšem klubskem tekmovanju na svetu po dveh krogih madridski beli vodilno moštvo predtekmovalne skupine C, v kateri so se zasedbe Brage, berlinskega Uniona in aktualnega italijanskega prvaka Napolija.

Prihodnji torek, 24. oktobra, boste lahko v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO spremljali obračun elitne Lige prvakov med portugalsko Brago in madridskim Realom. Dan pozneje, torej v sredo, 25. oktobra, pa še dvoboj med nogometaši Paris Saint Germaina in italijanskega AC Milana. V obeh primerih se prenos prične ob 20.40. Vabljeni k ogledu!

Bolj kot s samim pričakovanjem pred sobotnim prvenstvenim obračunom s Sevillo in torkovim s portugalsko Brago v Ligi prvakov se španski mediji ukvarjajo s pogovorom, ki naj bi ga v minulih dneh opravila italijanski strateg na klopi Reala Carlo Ancelotti in eden od glavnih "senatorjev" s kultnega Santiaga Bernabeua Luka Modrić. Slednji je kljub 38 letom še vedno eden od nosilcev igre 14-kratnega evropskega klubskega prvaka, a bo po poročanju madridskih časnikov Marce in Asa status hrvaškega reprezentančnega kapetana v bodoče drugačen.

icon-expand Carlo Ancelotti se zaveda zahtevnosti prihajajočih obračunov na domačem prvenstvu in v elitni Ligi prvakov. FOTO: AP

Ni skrivnost, da je dobitnik zlate žoge nezadovoljen s trenutno vlogo v moštvu, saj večino tekem pričenja na klopi za rezervne nogometaše. To sicer ne pomeni, da se ga je Ancelotti povsem odrekel v vlogi nosilca igre, a izjemne predstave letošnje najdražje Realove akvizicije Juda Bellinghama so Zadrčana spravile v drugačen položaj. Po omenjenem pogovoru med glavnima akterjema je jasno, da bo Modrić še naprej užival (veliko) podporo svojega trenerja, ki pa bo na usluge Hrvata računal predvsem v najpomembnejših dvobojih v sezoni. Takrat, ko mu bodo Modrićeve bogate izkušnje najbolj potrebne. "Po reprezentančnem premoru prihajata za nas pomembni tekmi. Upam, da so vsi igralci ohranili visoko raven pripravljenosti in da bomo drugi del jesenskega dela sezone oddelali na najboljši možni način. Že sobotni obračun s Sevillo bo pokazal, v kakšnem stanju bomo pričakali gostovanje na Portugalskem. V Ligi prvakov smo začeli z dvema pomembnima zmagama, ki nam bosta zagotovo olajšali delo na naslednjih preizkušnjah. Bo pa težko, tega se še kako dobro zavedamo," se Ancelotti zaveda zahtevnosti prihajajočih dvobojev s Sevillo in Brago.