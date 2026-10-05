Modrić: Po 20 letih se prvič tako sramujem

Eden najboljših nogometašev svoje generacije in dobitnik zlate žoge leta 2018 Luka Modrić ima na Hrvaškem status prave ikone. Za hrvaško reprezentanco je debitiral 1. marca 2006 in v več kot 20 letih postal njen rekorder po številu nastopov. 41-letni vezist je na Rujevici na Reki proti Angliji zabeležil že svoj 205. nastop za izbrano vrsto, potem ko je pred kratkim privolil v nadaljevanje reprezentančne kariere.

A tako ponižujočega večera Modrić v reprezentančnem dresu še ni doživel.

Hrvaška je na domači Rujevici doživela katastrofalen poraz proti Angliji z 0:7, in po tekmi je bil Modrić zelo direkten: "Tukaj sem že 20 let, ampak prvič se po tekmi sramujem," je dejal kapetan "kockastih" in večer označil za katastrofalnega.

Priznal je, da je bilo dogajanje na igrišču težko razumeti. "Tako se ne da igrati nogometa. Zdelo se je, kot da imamo štiri ali pet igralcev manj," je povedal in dodal: "Težko je najti razlago za takšno predstavo – brez dvobojev, brez prekrškov, brez agresivnosti in brez zbranosti. Tega si ne smemo več privoščiti."