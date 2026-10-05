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Nogomet

Modrić: Po 20 letih se prvič tako sramujem

Reka, 05. 10. 2026 12.25 pred 57 minutami 2 min branja 7

Avtor:
Š.Z.
Luka Modrić

Hrvaška reprezentanca je proti Angliji na Reki doživela enega najhujših porazov v svoji zgodovini. Angleži so na stadionu Rujevica slavili z neverjetnih 7:0. Kapetan naših južnih sosedov Luka Modrić po tekmi ni skrival razočaranja. Ob visokem porazu je govoril tudi o občutkih sramu in nemoči, ki so ga spremljali po enem najtežjih večerov v dresu hrvaške reprezentance.

Hrvaški igralci pred tekmo med Hrvaško in Anglijo v Reki
Hrvaški igralci pred tekmo med Hrvaško in Anglijo v Reki
FOTO: AP

Eden najboljših nogometašev svoje generacije in dobitnik zlate žoge leta 2018 Luka Modrić ima na Hrvaškem status prave ikone. Za hrvaško reprezentanco je debitiral 1. marca 2006 in v več kot 20 letih postal njen rekorder po številu nastopov. 41-letni vezist je na Rujevici na Reki proti Angliji zabeležil že svoj 205. nastop za izbrano vrsto, potem ko je pred kratkim privolil v nadaljevanje reprezentančne kariere.

A tako ponižujočega večera Modrić v reprezentančnem dresu še ni doživel.

Hrvaška je na domači Rujevici doživela katastrofalen poraz proti Angliji z 0:7, in po tekmi je bil Modrić zelo direkten: "Tukaj sem že 20 let, ampak prvič se po tekmi sramujem," je dejal kapetan "kockastih" in večer označil za katastrofalnega.

Priznal je, da je bilo dogajanje na igrišču težko razumeti. "Tako se ne da igrati nogometa. Zdelo se je, kot da imamo štiri ali pet igralcev manj," je povedal in dodal: "Težko je najti razlago za takšno predstavo – brez dvobojev, brez prekrškov, brez agresivnosti in brez zbranosti. Tega si ne smemo več privoščiti."

Slaven Bilić
Slaven Bilić
FOTO: AP

Po debaklu so se v hrvaških medijih vsule številne kritike na račun selektorja Slavena Bilića. Po njihovem poročanju naj bi bil njegov položaj po katastrofalnem porazu resno ogrožen, ob ponovitvi podobnega rezultata pa bi lahko celo odstopil z mesta selektorja.

Hrvaško zdaj čaka nov velik preizkus. V torek bo v Splitu na Poljudu gostila Španijo, "ognjeni" pa bodo Ligo narodov sklenili z gostovanjem v Angliji. Po bolečem porazu na Rujevici bosta ti dve tekmi pokazali, ali je bil poraz proti Angležem zgolj katastrofalen večer ali pa je kriza precej globlja.

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Luka Modrić hrvaška uefa liga narodov Anglija

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KOMENTARJI7

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Cupko
05. 10. 2026 14.05
Čas bi bil, da reče nogometu zbogom. Proti Angliji je bil res bogi
Odgovori
0 0
NoriSušan
05. 10. 2026 14.04
sam naprej Luka legenda
Odgovori
0 0
Miran1960
05. 10. 2026 13.41
Nekateri ne dojamejo kdaj je čas za umik v penzijo...
Odgovori
+2
2 0
REAList7
05. 10. 2026 14.02
Se isto sprašuješ tudi za messija ali samo za Realove (ali njegove bivše) igralce?
Odgovori
-1
1 2
NoriSušan
05. 10. 2026 14.04
zate npr onanist predvsem
Odgovori
-1
0 1
annonymo95
05. 10. 2026 14.06
Za Messija? Ki je pri 39 letih se vedno eden najbolsih
Odgovori
0 0
Loptass
05. 10. 2026 13.38
Prosim Realista, da pojasni, če je v primeru Modriča, po pravnomočni obtožnici, veljala domneva nedolžnosti ali ne?
Odgovori
+0
1 1
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