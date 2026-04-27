Modrić po grdi poškodbi ličnice končal s klubsko sezono

Luka Modrić se je poškodoval v 75. minuti tekme po trčenju z Manuelom Locatellijem. Oba igralca sta poskušala priti do žoge, a sta trčila z glavama. Kapetan Milana je moral zapustiti igrišče, medtem ko je vezist Juventusa ostal v igri. Italijanski mediji so poročali, da milanska zdravniška služba Modrića ni takoj odpeljala v bolnišnico, vendar se je pozneje poškodba izkazala za veliko resnejšo, kot so sprva mislili. Testi, opravljeni dan po derbiju brez golov, so pokazali zlom ličnice in Modrić bo moral na operacijo, kar pomeni, da je njegova sezona v Milanu končana.

Milanu v sezoni ostajajo še štiri tekme. V nedeljo bo gostoval v Sassuolu, nato 10. maja gostil Atalanto, 17. maja bo odšel v Genovo, 24. maja v zadnjem krogu pa bo pričakal Cagliari. Nastop na poletnem svetovnem prvenstvu ni pod vprašajem, zna pa se zgoditi, da bo Hrvat igral z masko.