Konec je ugibanj, Modrić še ni rekel zadnje

Luka Modrić je z milanskim Milanom podpisal še enoletno pogodbo, potem ko se mu je prejšnja iztekla junija. Za zdaj še 40-letni Dalmatinec bo torej na najvišji ravni vztrajal še eno leto. Finančni pogoji pogodbe ostajajo nespremenjeni, zaslužil bo 3,5 milijona evrov neto.

Njegovemu novemu trenerju Rubenu Amorimu se je torej uresničila velika želja, izkušeni vezist mu bo na voljo, ko se bodo Rossoneri po lanskem neuspehu podali v boj za mesta v Ligi prvakov.