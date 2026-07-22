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Nogomet

Konec je ugibanj, Modrić še ni rekel zadnje

Milano, 22. 07. 2026 15.55 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.Z.
Luka Modrić

Luka Modrić se je odločil, da kopačk še ne bo obesil na klin. Kljub letom bo tudi v naslednji sezoni igral v eni od najboljših evropskih nogometnih lig. S klubom iz San Sira je dosegel enoletni dogovor o sodelovanju, ni pa še jasno, ali bo še naprej igral tudi za hrvaško izbrano vrsto.

Luka Modrić
Luka Modrić
FOTO: Profimedia

Luka Modrić je z milanskim Milanom podpisal še enoletno pogodbo, potem ko se mu je prejšnja iztekla junija. Za zdaj še 40-letni Dalmatinec bo torej na najvišji ravni vztrajal še eno leto. Finančni pogoji pogodbe ostajajo nespremenjeni, zaslužil bo 3,5 milijona evrov neto.

Njegovemu novemu trenerju Rubenu Amorimu se je torej uresničila velika želja, izkušeni vezist mu bo na voljo, ko se bodo Rossoneri po lanskem neuspehu podali v boj za mesta v Ligi prvakov.

Slaven Bilić
Slaven Bilić
FOTO: AP

Novopečeni selektor Hrvaške Slaven Bilić pa se še bori, da bi Modrića ohranil v svojem moštvu. Kot zdaj kaže, naj bi se dobitnik zlate žoge leta 2018 od kockastega dresa poslovil oktobra, ko na splitski Poljud v ligi narodov prihaja nova svetovna prvakinja Španija. Če so govorice resnične, naj bi se od takrat posvečal samo še Milanu, klubu, za katerega je navijal kot otrok.

Novica o novi pogodbi je ovrgla ugibanja o morebitnem koncu Modrićeve kariere po kontroverznem izpadu s svetovnega prvenstva proti Portugalski in razveselila predvsem tiste, ki jim srce bije za črnordeči del prestolnice Lombardije.

Luka Modrić Milan Nov pogodba 2027

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