Konec je ugibanj, Modrić še ni rekel zadnje

Luka Modrić je z milanskim Milanom podpisal še enoletno pogodbo, potem ko se mu je prejšnja iztekla junija. Za zdaj še 40-letni Dalmatinec bo torej na najvišji ravni vztrajal še eno leto. Finančni pogoji pogodbe ostajajo nespremenjeni, zaslužil bo 3,5 milijona evrov neto.
Njegovemu novemu trenerju Rubenu Amorimu se je torej uresničila velika želja, izkušeni vezist mu bo na voljo, ko se bodo Rossoneri po lanskem neuspehu podali v boj za mesta v Ligi prvakov.
Novopečeni selektor Hrvaške Slaven Bilić pa se še bori, da bi Modrića ohranil v svojem moštvu. Kot zdaj kaže, naj bi se dobitnik zlate žoge leta 2018 od kockastega dresa poslovil oktobra, ko na splitski Poljud v ligi narodov prihaja nova svetovna prvakinja Španija. Če so govorice resnične, naj bi se od takrat posvečal samo še Milanu, klubu, za katerega je navijal kot otrok.
Novica o novi pogodbi je ovrgla ugibanja o morebitnem koncu Modrićeve kariere po kontroverznem izpadu s svetovnega prvenstva proti Portugalski in razveselila predvsem tiste, ki jim srce bije za črnordeči del prestolnice Lombardije.
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