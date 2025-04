Modrić postal manjšinski lastnik Swanseaja

Swansea, sicer valižanski klub, ima na Otoku bogato zgodovino, med letoma 2011 in 2018 pa je igral v Premier ligi. V najboljši sezoni so med angleško elito končali na osmem mestu, sezono 2017/18 pa so sklenili na 18. mestu in izpadli v drugo ligo. Tam so trenutno na sredini lestvice, klubu pa se je pred začetkom aktualne sezone pridružil Žan Vipotnik, ki je zaenkrat pri šestih golih.