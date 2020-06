Modrić: Ronaldove človeške lastnosti bi ocenil z desetko

Luka Modrić je v izčrpnem pogovoru za italijanski časnik Gazzetta Dello Sport med drugim lep del časa namenil tudi nekdanjemu soigralcu pri Realu Cristianu Ronaldu , ki si profesionalni kruh drugo sezono služi na Apeninskem polotoku pri serijskem italijanskem prvaku Juventusu. Poleg aktualnih dogodkov v taboru belega baleta, pa so novinarja milanskega rožnatega časnika še najbolj zanimalo podrobnosti o Portugalcu ... Predvsem, v kakšnih odnosih sta. Sploh, ker Ronaldo pred dvema letoma Modriću ni poslal javne čestitke, ob tem, ko je Hrvat prejel laskavo nagrado Zlata žoga. " Pogovor o Ronaldovem nogometnem znanju in karieri, ki jo je že naredil, je povsem brezpredmeten. Vse govori njemu v prid. On je med najboljšimi nogometaši v zgodovini. Priznam, da so nam v zadnjih sezonah pri Realu manjkali njegovi goli in manjkal je tudi njegov zmagovalni značaj. On je na vsakem treningu in na vsaki tekmi želel zmagati. Takšen pač je. Tudi druge je motiviral s tem in nas naredil še boljše, predvsem pa bolj ambiciozne ."

Italijanskega novinarja znamenitega milanskega časnika je povsem presenetil odgovor na vprašanje, kakšen značaj ima Ronaldo, kakšne so njegove človeške vrline. "To me redko sprašujete, a toliko raje odgovarjam," se je sprva pridušal 35-letni Zadrčan. "Kot oseba ga lahko ocenim z deset. Ima veliko srce in je vedno pripravljen pomagati. Še posebej tistim, ki so potrebni pomoči in težko živijo iz dneva v dan." Modrić je ob koncu pogovora zatrdil, da bo na najvišjem nivoju še gotovo najmanj dve sezoni, potem pa bo videl kako naprej. Nekaj časa so ga povezovali z milanskima velikanoma, a očitno bo kariero na najvišjem nivoju zaokrožil v snežno belem dresu Reala. "Ko si enkrat v Realu greš težko v drug klub. Mislim,d a sem s tem povedal vse." Na vprašanje, kdo so fantje, ki utegnejo naslediti Ronalda, Lionela Meissija in druge zvezdnike sedanjosti, je Modrić prepričljiv. "Francoz Kylian Mbappe v prvi vrsti. On bo najboljši na svetu. Serijsko bo pobiral bo nagrade, v to sem prepričan. Kar se tiče fantov, ki bodo v prihodnje zaznamovali svetovni nogomet, si prosim zapomnite Nicola Zaniola. Trenutno je še član Rome, a ne bo več dolgo."