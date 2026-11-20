Luka Modrić trenutno živi ločeno od družine, kar je po mnenju italijanskih medijev glavna prepreka za morebitno nadaljevanje kariere. FOTO: AP

Luka Modrić se je po vrnitvi z zadnje reprezentančne akcije že pridružil treningom Milana. V nedeljo bo proti Frosinoneju znova vodil igro svojega kluba. Med nogometaši, ki imajo zagotovljeno mesto v začetni enajsterici rdeče-črnih, je prav 41-letni Hrvat edini, ki je na zadnji reprezentančni tekmi odigral vseh 90 minut, zanimivo dejstvo izpostavlja italijanska La Gazzetta dello Sport. Zimzeleni Modrić je od avgusta za klub in reprezentanco odigral 19 od 21 možnih tekem in na igrišču preživel 1114 minut. V Serie A je zbral 11 nastopov, od tega je osemkrat začel v prvi postavi, v Ligi Evropa pa je obakrat v igro vstopil s klopi. Za Hrvaško je zaigral na šestih tekmah Lige narodov, štiri je začel.

Svoja najboljša leta je preživel pri madridskem Realu. FOTO: Profimedia

Kmalu bo nevaren tudi Ibrahimoviću

V tej sezoni sicer še čaka na prvi zadetek. Z njim bi na lestvici najstarejših Milanovih strelcev prehitel Alessandra Costacurto, ki je na svoji zadnji tekmi za klub zatresel mrežo Udineseja pri 41 letih in 25 dneh. Modrić je za zdaj tretji po zaslugi zmagovitega gola na gostovanju v Pisi, ko je bil star 40 let, pet mesecev in štiri dni. Rekord drži Zlatan Ibrahimović, ki je prav tako zadel proti Udineseju, star 41 let, pet mesecev in 15 dni.

Glavna prepreka pri nadaljevanju kariere je družina