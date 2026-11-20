Luka Modrić se je po vrnitvi z zadnje reprezentančne akcije že pridružil treningom Milana. V nedeljo bo proti Frosinoneju znova vodil igro svojega kluba. Med nogometaši, ki imajo zagotovljeno mesto v začetni enajsterici rdeče-črnih, je prav 41-letni Hrvat edini, ki je na zadnji reprezentančni tekmi odigral vseh 90 minut, zanimivo dejstvo izpostavlja italijanska La Gazzetta dello Sport.
Zimzeleni Modrić je od avgusta za klub in reprezentanco odigral 19 od 21 možnih tekem in na igrišču preživel 1114 minut. V Serie A je zbral 11 nastopov, od tega je osemkrat začel v prvi postavi, v Ligi Evropa pa je obakrat v igro vstopil s klopi. Za Hrvaško je zaigral na šestih tekmah Lige narodov, štiri je začel.
Kmalu bo nevaren tudi Ibrahimoviću
V tej sezoni sicer še čaka na prvi zadetek. Z njim bi na lestvici najstarejših Milanovih strelcev prehitel Alessandra Costacurto, ki je na svoji zadnji tekmi za klub zatresel mrežo Udineseja pri 41 letih in 25 dneh. Modrić je za zdaj tretji po zaslugi zmagovitega gola na gostovanju v Pisi, ko je bil star 40 let, pet mesecev in štiri dni. Rekord drži Zlatan Ibrahimović, ki je prav tako zadel proti Udineseju, star 41 let, pet mesecev in 15 dni.
Glavna prepreka pri nadaljevanju kariere je družina
Modrića pogodba z Milanom veže do junija 2027 in ne vključuje možnosti samodejnega podaljšanja. Ali bo na San Siru ostal še eno sezono, bo odločal sam. Lani poleti se je odločil ostati, čeprav se je njegova družina vrnila v Madrid. Ljubezen do nogometa je takrat pretehtala, navijači na San Siru pa mu ob vsaki priložnosti vračajo naklonjenost.
Prihodnjega septembra bo dopolnil 42 let. Ko bo znova odločal o svoji prihodnosti, bosta svojo vlogo odigrala tudi dom in družina, od katere živi ločeno, še napoveduje La Gazzetta dello Sport. Da bo legendarni Hrvat prihodnje poletje res sklenil svojo kariero, pa si ne upa napovedati nihče. Z izjemnimi predstavami iz tedna v teden kaže, da še ni za staro šaro.
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