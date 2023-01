Al Nassr si želi tudi Ramosa in Modrića, toda Hrvat ostaja zvest Realu

Portugalski superzvezdnik naj ne bi bil edini, ki si ga želi nogometni klub Al Nassr. Na njihovem radarju naj bi se znašla tudi Sergio Ramos in celo Luka Modrić. Savdijci se očitno želijo bolje znajti na nogometnem zemljevidu, zato naj bi se njihovi veljaki te dni mudili v Madridu, da bi jim uspelo pripeljati še kakšno zvenečo ime. In eno izmed teh imen je zagotovo Modrić, ki se je na letošnjem svetovnem prvenstvu v Katarju odlično odrezal s hrvaško reprezentanco. V tekmi za tretje mesto so premagali Maroko in si okoli vratu tokrat nadeli bronaste medalje, ki pa so se za evforične navijače bleščale kot zlato. Modrić je tako pokazal, da kljub 37 letom še ni za odpis, kar je vnovič potrdil na tekmi španskega prvenstva proti Valladolidu, le 13 dni po omenjeni tekmi v Katarju.

In Hrvat še naprej ostaja zvest kraljevemu klubu, aktualnemu zmagovalcu Lige prvakov. Tam bo vsaj še eno sezono, tako da ga, kot poroča Marca, bogate ponudbe ostalih klubov ne zanimajo. Odločitev je nedvomna, v klubu naj bi bili nad njegovo željo navdušeni. Trenutno naj sicer še ne bi imel ponudbe za podaljšanje pogodbe, toda glede tega naj ne bi bil nikakršen problem. Njegov odgovor na bogate ponudbe naj bi bil: "Pogovorili se bomo leta 2024." Al Nassr je klub, ki si zagotovo želi večje pozornosti, kar jim je s prihodom Cristiana Ronalda zagotovo uspelo. Ali jim bo leta 2023 uspelo prepričati tudi Ramosa in nato leta 2024 Modrića? V Riadu za zdaj ne obupujejo, vedo namreč, da imajo lepe možnosti, da čez nekaj časa uresničijo sanje, ki so se še pred časom zdele kot nekaj preveč velikega. Toda prihod Portugalca v savdski nogomet je tisto, za kar bi lahko dejali dober začetek.

Modrić naj bi bil zaželen tudi na drugi strani Atlantika, Inter Miami naj bi si želel ne samo Hrvata, ampak tudi Lionela Messija, novopečenega svetovnega prvaka. Svetovno prvenstvo leta 2026, ki ga bodo gostili poleg Kanade in Mehike, jim je zagotovo povečalo apetite. Toda Modrić je v La Ligi že več kot desetletje, kjer se, kot se zdi, odlično počuti, v Realu pa se je razvil v igralca, ki ga potrebujejo tako na igrišču kot zunaj njega. Hrvat se tudi v zasebnem življenju v Španiji povsem znajde, počuti se spoštovanega in ljubljenega in se temu ne želi odpovedati. In tudi v Realu so prepričani, da je eden izmed ključnih oseb za njihovo prihodnost, ko bodo napadali že 15. naslov v elitni Ligi prvakov.