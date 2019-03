Modrić spet na vrhu: 'Je kot vino. Starejši kot je, boljši je'

Po izjemni minuli sezoni, v kateri je še tretjič zapored dvignil trofejo Lige prvakov, poleti pa hrvaško reprezentanco popeljal vse do finala svetovnega prvenstva, je nogometna srenja Luko Modrića ustoličila za najboljšega nogometaša.

Številni se z odločitvijo niso strinjali. Ekipni dosežki so pretehtali induvidualne. Tako bodo morda v naslednjih letih na svoj račun prišli tudi nekateri vratarji, branilci in vezisti, ki ob neverjetnih golgeterjih kot sta Lionel Messi in Cristiano Ronaldo doslej niso imeli možnosti.

Nogometna revija FourFourTwo je sestavila seznam desetih najboljših centralnih vezistov, ki so se v zadnjih letih znašli v senci klubskih napadalcev.

Na deseto mesto so uvrstili nogometaša münchenskega Bayerna Thiaga Alcantaro, mesto pred njim je sinje-modri Bernardo Silva, ki je v tej sezoni Lige prvakov trikrat zatresel mrežo nasprotnika. Unitedov Paul Pogba, ki je zasijal pod vodstvom Oleja Gunnarja Solskjaera, je na osmem mestu, Sergio Busquets na sedmem. Pri reviji niso pozabili niti na Juventusovega Miralema Pijanića, na peto in četrto mesto pa so postavili še dva nogometaša Manchester Cityja: Kevina De Bruyneja ter Davida Silvo. Tretje mesto zaseda Toni Kross, drugi N’Golo Kante. V samem vrhu kraljuje Modrić.