Modrić stopil v bran Ramosu: Zdi se, da imajo v nogometu vsi zelo kratek spomin

"Sergio Ramos je predvsem velik nogometaš, je dober kapetan in po mojem mnenju so vse kritike, ki jih dobiva v zadnjem času povsem zgrešene. Zdi se, da se v nogometu vse hitro pozablja," je povedal vezist madridskega Reala Luka Modrić. Ta se bo v prihodnjih dneh Ramosu zoperstavil v dresu hrvaške reprezentance, ko se bosta v Maksimiru pomerila Hrvaška in Španija.

Sergio Ramos je bil poleg Isca, Marca Asensia, Tonija Kroosa,Garetha Balea pa tudi Luke Modrića med bolj izpostavljenimi nogometaši, ko je bilo govora o razlogih za krizo v madridskem Realu. Poleg neprepričljivih predstav je požel še številne kritike zaradi poškodbe Salaha v finalu Lige prvakov, pred dnevi pa zaradi tega, ker je zlomil nos nogometašu Viktorie Plzen. Modrić meni, da so kritike na račun Ramosa neupravičene. FOTO: AP V začetku novembra ga je kritiziral tudi branilec Liverpoola Dejan Lovren. "Če dobro pogledamo, ima Ramos veliko več težav kot jaz," je povedal Modrićev reprezentančni soigralec. "Varane je osvojil tako Ligo prvakov kot svetovno prvenstvo, moral bi biti najboljši branilec na svetu, a izbrali so Ramosa," je še bil ciničen Lovren. Besed Lovrena Modrić sicer ni želel komentirati. "Zdi se, da imajo vsi v nogometu zelo kratek spomin, vse se pozabi tako hitro. Sergio ima močan karakter in prepričan sem, da ga kritike ne ganejo," pa je dodal Luka Modrić, potem ko je del navijačev madridskega Reala kapetanu Ramosu na zadnjem domačem obračunu namenil precej žvižgov.