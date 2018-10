Modrić: V garderobi smo pobirali celo stave, da bo Ronaldo ostal

Zidane navdušujoče eleganten

"Včasih se je Zidane vključil v igro z nami. Navdušujoče je bilo videti, kako elegantno se premika po zelenici. Z veseljem bi bil njegov soigralec v kakšni ekipi," je Francozu še enkrat več polaskal Modrić in s tem pokazal, da je imel Zidane v trenerski vlogi nekoliko drugačen pristop do svojih varovancev. "Tretji, s katerim bi zaigral, je Ronaldo Nazario," je še dodal hrvaški vezist, najboljši igralec pretekle sezone po izboru Uefe.

Spregovoril je tudi o medijski prepoznavnosti, ki je v primerjavi z nekdanjim soigralcem Cristianom Ronaldom precej manjša. "Sem precej bolj tiha in rezervirana oseba in nimam rad medijske izpostavljenosti. Iskreno ne bi preveč govoril o tej temi. Svet, ki me obdaja, mi zadošča. Ronaldo je na drugi nogometni ravni in konec koncev je logično, da je tudi v medijskem svetu bolj prepoznaven. Jaz imam raje preprostost," je pojasnil Hrvat.