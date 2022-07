Modrić: V Parizu smo 'viseli', a vedeli smo, da bomo šli naprej. Mi smo Real

"Mediji so v tej zadevi šli predaleč, saj so po nepotrebnem dvignili preveč prahu. Šlo je za povsem človeško gesto, saj sin mojega reprezentančnega soigralca Domagoja Vide obožuje Kyliana Mbappeja. Vedoč, da bo sam težko prišel do Kylianovega dresa, me je prosil, naj mu pomagam in mu – če je le mogoče – priskrbim ta dres. To je vsa poanta te zgodbe. Žalostno je, da se ustvarja medijski cirkus le zato, ker se je Mbappe odločil ostati v Parizu," je uvodoma brez dlake na jeziku pojasnil dobitnik prestižne zlate žoge in petkratni osvajalec elitne Lige prvakov z madridskim Realom.

Luka Modrić je danes pri skoraj 37 letih, ko ima za seboj eno najboljših klubskih sezon v karieri, izpolnjen človek. Tako poklicno kot tudi zasebno. "Uživam v vsem, kar mi ponuja življenje. Bilo bi preveč skromno, če bi dejal, da temu ni tako. Po letih odrekanja, trdega dela, porazov in zmag menim, da sem si spoštljiv odnos od navijačev Reala in uprave kluba tudi zaslužil. V Madridu sem vse od leta 2012, v tem času sem v belem dresu osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Imel sem in še vedno imam ta privilegij, da si lahko garderobo delim z najboljšimi nogometaši na svetu. Če bi mi nekdo pred desetimi leti, ko sem zapuščal London (Modrić je pred prestopom v Real štiri sezone igral v dresu Tottenhama, op. p.), dejal, da bom v nadaljevanju kariere doživel vse te uspehe, mu ne bi verjel na besedo (smeh). To je nekaj edinstvenega, Real kot institucija pa je resnično nekaj posebnega," se 37-letni Zadrčan še kako dobro zaveda veličine in ugleda kluba s Santiaga Bernabeua, ki mu ostaja zvest že enajsto sezono zapovrstjo.