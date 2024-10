Modrić z mojstrsko asistenco kronal nov mejnik v dresu Reala

So nogometaši, za katere se zdi, da so z vsako odigrano sezono boljši. Ni jih veliko, zato so še toliko bolj cenjeni. In Luka Modrić je zagotovo eden od njih. Ob zmagi Reala proti Celti iz Viga (2:1) je postal najstarejši nogometaš na uradni tekmi v dresu galaktikov. Mejnik je kronal z izjemno asistenco za zmagoviti gol Viniciusa Juniorja.