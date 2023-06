Modrić zvest Realu: Zavrnil ponudbo za 200 milijonov evrov

Zakaj je Luka Modrić pri skoraj 38. letih zavrnil 200 milijonov evrov, ki so mu jih v Savdski Arabiji ponudili za triletno sodelovanje? Na vprašanje, ki si ga ne zastavljajo le zvezdniki njegovega kova, ki so se že preselili na arabski polotok, je Hrvat odgovoril z objavo na Instagramu: "Ljubo doma, kdor ga ima. Vesel sem, ker še živim svoje sanje in igram za madridski Real." Pri kraljevem klubu bo ostal do konca junija 2024, plača bo ista kot do sedaj, 20 milijonov evrov. Več kot trikrat nižja, kot bi bila na Bližnjem vzhodu.